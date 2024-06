(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com bons aspectos, suas atividades se mostrarão mais produtiva. Mas, não se deixe influenciar por estranho na tomada de decisões e aja sem excessivo rigor. Interesses: atitude correta na lida com dinheiro e no trabalho. Vida íntima: encontro com pessoa que lhe trará fortes emoções.

Tags:

Junho 2024