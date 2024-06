(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um quadro de acuidade mental marca momento de aplicar na prática seus planos pessoais ou os que se liguem à família. Interesses: compensação com novas razões nas decisões na lida com as finanças e com seu trabalho. Mas, tenha cautela com seus planos. Vida íntima: dúvidas superadas.

