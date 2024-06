(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: ao longo do fim de semana evite a indecisão ao tratar de questões ligadas a interesses de família e atitudes mais sérias com os assuntos pessoais. Interesses: novidades interessantes em torno de seus ganhos com indicações de vantagem. Vida íntima: momento significativo com íntimo.

