(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: bons momentos marcarão em quadro positivo com as novidades na sua lida em família. Interesses: regência vantajosa para os seus próprios interesses e em termos financeiros. Bons indicadores com resultado inesperado encargo de seu trabalho. Vida íntima: diálogo facilitado com íntimos.

Domingo | Junho 2024