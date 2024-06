(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: hoje se mostrarão benéficas e positivas as indicações que regerão o seu comportamento e ações de rotina. Interesses: mostre maior tolerância com estranhos na rotina de trabalho. Finanças bem posicionadas para os novos compromissos. Vida íntima: reveja decisões com os mais próximos.

