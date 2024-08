(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: procure agir com equilíbrio e segurança evitando as incertezas e dúvidas de um quadro por hoje debilitado. Cuide das suas decisões sobre pessoas próximas evitando equívocos e críticas impensadas sobre as pessoas. Interesses: evite os gastos por impulso. Vida íntima: alegria contida.

sábado