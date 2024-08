(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: hoje, ao enfrentar dificuldades na rotina você deve procurar conselho e ajuda para bem solucionar divergências e desencontros. Quadro de vantagem no uso da palavra. Interesses: dia benéfico nas finanças com compromissos valorizados no trabalho. Vida íntima: entendimento e alegria.