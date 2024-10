(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: no passar das horas você terá momentos de favorecimento e concentração de influências positivas para o trato pessoal e com amigo. Interesses: um leque de boas posições aponta acertadas decisões nas finanças e mudança positiva na lida com planos profissionais. Vida íntima: harmonia.