(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: quadro astral que o verá inseguro e indeciso no trato de questões pendentes. Por isso, você deve se controlar para não externar insatisfação e excessos no trato pessoal. Interesses: procure agir com equilíbrio nos seus gastos. Vida íntima: indicação favorável para sua lida íntima.