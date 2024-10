(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: você terá boa posição no mapa de seu signo com uma semana de influências estáveis que poderão trazer boas mudanças para o rumo de antigos planos pessoais. Interesses: boa posição com os desafios ou demandas profissionais. Vida íntima: novidades e surpresas envolverão suas relações.

Tags:

Domingo