(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: a influência da Lua na maior parte do dia em seu signo molda quadro que valorizará a estabilidade, o equilíbrio e um acertado senso de proporção em suas decisões. Interesses: compromissos bem encaminhados com seu dinheiro e na condução do trabalho. Vida íntima: emotividade ampliada.