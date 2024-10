(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: benefícios virão de atitudes de parentes que irão alterar toda a sua rotina. Interesses: boa posição aponta dia de estabilidade com dinheiro e nas pequenas dificuldades com tarefa do trabalho. Vida íntima: seja mais comedido ao reagir às questões ou pedidos das pessoas íntimas.