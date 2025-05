Previs?o para 2008 O ano de Marte em tempo de energia

Marte, o deus da guerra

Quarto planeta a contar do Sol, Marte recebeu seu nome em homenagem ao deus romano da Guerra, o deus grego Ares. Na astrologia rege, desde a Antiguidade, o primeiro dos signos, ?ries ao qual transmite as no?es de a??o, energia, impulso agressivo e senso de iniciativa.

Seu s?mbolo ? o escudo e a lan?a lembrando sua origem guerreira e rege no cotidiano a natureza animal da esp?cie humana, o desejo e as energias que se ligam ao sexo. No corpo sua a??o se d? na cabe?a, rosto, sistema muscular, ?rg?os externos da reprodu??o, os gl?bulos vermelhos, os nervos motores, a bexiga e a gl?ndula supra-renal.

Sua cor dominante ? o vermelho-sangue e sua a??o se mostra na ambi??o, na for?a, no poder, nas lutas e competi?es. Governa em nossas vidas a cirurgia, a a??o militar, as armas, os acidentes, os cortes e ferimentos. Tem v?nculo profundo com metais, especialmente o ferro e o a?o.

Sua posi??o no hor?scopo e nos mapas astrais indica o campo de vida no qual despendemos maior energia.

Nas ?ltimas d?cadas o planeta Marte, chamado "planeta vermelho" pela colora??o de seu solo, tornou-se fonte de atra??o para a pesquisa espacial, deixando o campo ficcional de planeta habitado por "homenzinhos verdes" ou monstros das mais diferentes formas, para se tornar objeto profundo de estudo e pesquisa. Tornou-se assim, o segundo mais prov?vel alvo da conquista do espa?o pelo ser humano.

As previs?es

A a??o de Marte em cada um dos doze signos do zod?aco em 2008 se dar? ap?s a chegada do Sol ao primeiro signo, ?ries, ?s 02h48 de 20 de mar?o. Essa influ?ncia mostra as casas e a forma com que Marte atua em nosso cotidiano, abrindo perspectivas e caminhos para nossa a??o. ? essa a maior influ?ncia sobre nossa rotina, depois da a??o de nossos dois luminares, o Sol e a Lua.

A reg?ncia de Marte se segue ? a??o de J?piter, o regente de 2007 que mant?m tra?os de sua a??o nos dois primeiros meses do novo ano. Mas, os efeitos da chegada de Marte j? se fazem sentir nos primeiros momentos que antecedem a entrada do ano novo solar em mar?o.

O mundo j? vive quadro de dom?nio marciano e os conflitos e choques armados se tornar?o maiores e seus efeitos se far?o senti de forma dram?tica como j? nos antecipou a crise no Paquist?o com a morte a tiros de Benazir Butto.

Essa influ?ncia no entanto, n?o diz apenas da guerra, mas como efeito normal da a??o marciana, pode nos levar a tempo de paz como efeito da deposi??o das armas. A esperan?a de paz ? um dos elementos que comp?em a presen?a do planeta vermelho em nossos mapas em 2008.

Em cada um dos signos esta ser? a a??o de Marte:

Clique nas imagens para ver qual ser? a a??o de Marte em cada um dos signos