Aqu?rio 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Conceito-chave: mobilidade

Elementos da reg?ncia: desinteresse, apuro intelectual, lideran?a e serenidade

Haver? em seu ano um forte desejo de liberdade e independ?ncia, o que o levar? a buscar caminhos incomuns ou n?o ortodoxos para se realizar. Voc? procurar? sempre fazer as coisas a sua maneira e, com isso, haver? forte tend?ncia ? contesta??o da autoridade e da ordem.

A sua forma de encarar os desafios do cotidiano se manifestar? com eleg?ncia e serenidade, o que se4r? um ponto muito favor?vel para seu ano. O trabalho humanit?rio o fascinar? e exercer? papel importante na busca por realiza??o interior.

Voc? deve combater a tend?ncia ? destrui??o da ordem diante dos obst?culos que lhe forem impostos. Mudar o que ? estabelecido pelo convencimento e n?o pela viol?ncia ser? o melhor caminho a seguir.

Principais aspectos do ano

Sol na Casa 9

Ano em que os assuntos de viagens e a evolu??o em geral s?o favorecidos.

Lua na Casa 2

Nesta fase poder? surgir instabilidade em suas finan?as.

H? riscos na lida com bens materiais.

Merc?rio na Casa 9

Ano em que as atividades intelectuais s?o fortemente impulsionadas.

V?nus na Casa 8

Haver? muito sucesso nas atividades profissionais ligadas a dinheiro.

Acerto na lida com assuntos de justi?a.

Marte na Casa 2

Ano marcado pela imprevis?o e atos imprudentes na profiss?o, especialmente nos assuntos ligados a dinheiro.

J?piter na Casa 8

Ano em que podem surgir vantagens financeiras, ou caracteristicamente jupiteriano, trazer aumento das dificuldades.

Saturno na Casa 4

Problemas de relacionamento e dificuldades materiais poder?o gerar aborrecimentos no meio familiar.

Urano na Casa 10

Ano em que o ins?lito, imprevisto, atinge os assuntos profissionais, com reflexos na reputa??o ou simplesmente mudan?a de ?rea de atividade.

Netuno na Casa 10

Ano em que as rela?es de amizade, devido a fatos imprevistos, tender?o a piorar.

Plut?o na Casa 8

Haver? sucesso nas finan?as obtido de forma independente da sua a??o.

