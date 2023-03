?ries 21 de mar?o a 20 de abril

Conceito-chave: dinamismo

Elementos da reg?ncia: independ?ncia, vigor, dom?nio, poder, autocracia e coragem

A agressividade como disposi??o criativa e realizadora se p?e ao lado de um quadro que destaca o senso de lideran?a e a busca pelo sucesso. Seu ano vai refletir maior dificuldade em conciliar, falta de controle nos desejos, irritabilidade exagerada e dons de criatividade bastante ampliados.

O maior desafio do nativo de ?ries em 2008 estar? na necessidade de canalizar sua energia e desenvolver a paci?ncia para conseguir o ?xito que busca em suas iniciativas e nas metas de vida.

Por estar em seu pr?prio domic?lio, a a??o de Marte em ?ries ? muito ben?fica e o nativo deve interpretar essa posi??o de forma positiva e incentivadora para todos os seus dons e habilidades.

Principais aspectos do ano

Sol na Casa 2

Neste novo ano ser?o facilitadas as atividades que resultam em ganhos financeiros.

Lua na Casa 8

A posi??o lunar aponta a possibilidade de algumas dificuldades de sa?de no c?rculo de rela?es mais pr?ximo.

Merc?rio na Casa 1

Ano em que a mente se beneficia com facilidade para se expressar.

V?nus na Casa 1

Haver? forte favorecimento para sua a??o no campo social.

Marte na Casa 5

Voc? deve cultivar a prud?ncia em tudo o que se relacione com dinheiro.

Tenha cuidado nas suas rela?es de car?ter ?ntimo.

J?piter na Casa 12

Nesta fase voc? poder? desfrutar de prote??o de pessoas pr?ximas que o ajudar?o a evitar danos pela oposi??o aos seus planos e projetos.

Saturno na Casa 7

Ano em que as suas rela?es mais pr?ximas n?o s?o perfeitamente claras.

H? risco de conflitos com as pessoas com que se relaciona habitualmente.

Urano na Casa 2

Ano em que os assuntos de finan?as passam por altos e baixos.

Ganhos e perdas inesperadas.

Netuno na Casa 1

Ano em que os sonhos governam a raz?o, impedindo o julgamento seguro.

Esta posi??o torna mais dif?cil elaborar projetos.

Plut?o na Casa 11

Ano em que o sucesso ser? alcan?ado por meio de muita sorte e grande esfor?o.

Clique nas imagens para ver qual ser? a a??o de Marte em cada um dos signos