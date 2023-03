Capric?rnio 22 de dezembro a 20 de janeiro

Conceito-chave: autoritarismo

Elementos da reg?ncia: orgulho, atra??o, praticidade, coordena??o e l?gica

Este ser? um ano em que voc? estar? canalizando toda sua energia na busca por realiza??o de suas ambi?es profissionais como forma de externar seu desejo de estatutos pessoal, social e com o trabalho. Isso se dar? com o uso correto e eficiente de sua capacidade realizadora.

O autocontrole e a disciplina v?o ser palavras-chave em todo o ano e isso pode leva-lo a uma certa frieza nos relacionamentos e no trato com as pessoas mais pr?ximas. Voc? se far? exigente em demasia com os outros, deles esperando comportamento que iguale ao seu.

Como ponto negativo das influ?ncias de Marte sobre seu ano, haver? a necessidade de que voc? se controle para n?o usar as pessoas na busca de seus objetivos de estatutos e poder financeiro ou material.

Principais aspectos do ano

Sol na Casa 10

Ano em que os assuntos profissionais tender?o a alcan?ar bom resultado.

Lua na Casa 8

Fase em que poder?o surgir algumas dificuldades de sa?de no ambiente de rela?es mais pr?ximo.

Merc?rio na Casa 11

Seus c?rculos de relacionamentos se ampliam.

V?nus na Casa 12

Ano em que a insatisfa??o afetiva ser? a t?nica em seu cotidiano.

Marte na Casa 10

Ano marcado por alguns obst?culos passageiros na vida profissional.

J?piter na Casa 11

Esta posi??o aponta para a amplia??o de seu sucesso social e material.

Saturno na Casa 7

Ano de rela?es mais pr?ximas n?o perfeitamente claras.

Fase de conflitos em seus relacionamentos com parceiros.

Urano na Casa 1

A imprevisibilidade de Urano se manifestar? de forma variada, por?m normalmente ligada a acidentes.

Netuno na Casa 12

Fase de car?ncia de maior aten??o para a sua sa?de que poder? se mostrar debilitada.

Plut?o na Casa 11

O sucesso ser? alcan?ado por muita sorte e grande esfor?o.

