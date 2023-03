Escorpi?o 23 de outubro a 21 de novembro

Conceito-chave: destempero

Elementos da reg?ncia: autoconfian?a, efici?ncia, dignidade e energia

Um ano que estar? desafiando sua meticulosidade e inflexibilidade na condu??o dos desafios mais comuns de sua rotina. ? um ano que se mostrar? voltado ? busca por novos valores espirituais que se moldar?o a um quadro de emo?es fortes e desejos poderosos.

Sua capacidade de reagir a situa?es de crise ou de tens?o estar? agora levada a posi??o muito alta, capacitando-o a enfrentar problemas com lucidez e determina??o.

Ser? muito dif?cil no ano manter ou alcan?ar posi?es de equil?brio e neutralidade em todos os assuntos que lhe competirem. Voc? estar? ou profundamente envolvido ou distante de forma irrecuper?vel, sem o meio termo essencial. O radicalismo pode vir com essa posi??o.

Principais aspectos do ano

Sol na Casa 4

Ano favor?vel aos assuntos ligados aos bens e ?s aquisi?es imobili?rias.

Lua na Casa 2

Ano inst?vel nos assuntos de finan?as.

Merc?rio na Casa 4

Ano em que poder?o surgir alguns desencontros no trato com parentes n?o muito ?ntimos.

V?nus na Casa 5

Ano em que o magnetismo e a vida afetiva ser?o fortemente beneficiados.

Marte na Casa 4

Esta posi??o do planeta vermelho leva a uma fase de desencontros com pessoas pr?ximas em raz?o de interesses de fam?lia.

J?piter na Casa 7

Ano em que reinar? a harmonia nas parcerias mais pr?ximas, casamento, noivado ou namoro.

Saturno na Casa 3

Ano em que os relacionamentos com irm?os ou irm?s poder?o se ver cercados de tens?es e conflitos.

Urano na Casa 9

As mudan?as se far?o comuns tanto nos conceitos pessoais, quanto em local de trabalho, ou nos relacionamentos mais pr?ximos.

Netuno na Casa 8

Ano em que haver? risco para assuntos profissionais e de neg?cios por amea?a imprevista trazida por pessoa do c?rculo de rela?es mais pr?ximo.

Plut?o na Casa 7

Fase de mudan?as profundas, imperativas e inesperadas na vida social.

