Le?o 21 de julho a 22 de agosto

Conceito-chave: ardor

Elementos da reg?ncia: generosidade, simpatia, dinamismo, magnetismo pessoal

A influ?ncia marciana no signo do Sol se d? com maior intensidade nos campos da for?a de vontade, e da criatividade, embora tamb?m, o fa?a, ainda que em menor propor??o, no amor pela divers?o, pelas artes e pelo drama.

H? um senso de iniciativa muito positivo e com isso surge uma natural tend?ncia ? lideran?a, ? posi??o de vanguarda nas iniciativas e um senso social que pode levar ? pol?tica.

O ponto a se observar e conter durante 2008 ser?o as freq?entes manifesta?es de egocentrismo e uma forte tend?ncia a dominar relacionamentos e fatos.

Principais aspectos do ano

Sol na Casa 11

Ano em que os assuntos ligados aos projetos pessoais s?o facilitados e poder?o se realizar.

Lua na Casa 7

Suas rela?es recebem forte aux?lio o que lhes dar? tend?ncia a melhorar.

Merc?rio na Casa 11

Seus c?rculos de relacionamentos se ampliam.

V?nus na Casa 12

Fase de desencontros e insatisfa??o afetiva.

Marte na Casa 1

O ano lhe trar? muita atividade profissional.Grande senso de iniciativa.Aumento de sua ambi??o.

J?piter na Casa 5

O sucesso acompanhar? seus projetos, desde que voc? n?o se assuma riscos desnecess?rios.

Saturno na Casa 12

Sua sa?de pode ser afetada por alguns problemas que se tornar?o cr?nicos.

Urano na Casa 7

Os imprevistos atingir?o suas rela?es mais pr?ximas e isso poder? trazer algumas complica?es.

Netuno na Casa 6

Sua sa?de pode ser afetada pelos excessos alimentares.

Plut?o na Casa 4

Ano que mostra o risco de alguns conflitos com a fam?lia.Mudan?as no seu ritmo de vida e na maneira de ser com outras pessoas.

