Peixes 20 de fevereiro a 20 de mar?o

Conceito-chave: inquieta??o

Elementos da reg?ncia: receptividade, simpatia, sensibilidade e autoconfian?a

Com emo?es imprevis?veis, nesta ano voc? poder? se revelar de forma incomum en?rgico em demasia ao tratar com as coisas comuns de seu cotidiano. Mas a excessiva sensibilidade ser? elemento a tr4avar sua forma de se comportar.

Neste quadro voc? dever? procurar pelo desenvolvimento de senso de iniciativa e mostrar maior confian?a em si para poder alcan?ar o ?xito de seus projetos, por menores que sejam eles.

Seu campo maior de ?xito profissional estar? na atua??o de bastidores. Por isso, evite assumir a frente de qualquer reivindica??o ou grupo, atuando sempre de forma contida e discreta.

O romantismo e a sensualidade v?o marcar seu relacionamento amoroso.

Principais aspectos do ano

Sol na Casa 8

Ano em que os assuntos de finan?as e as disputas nas quais estiver envolvido podem ter solu??o favor?vel.

Lua na Casa 1

Ano em que aumenta a sua sensibilidade.

Necessidade de maior aten??o aos assuntos de sa?de.

Merc?rio na Casa 7

Ano de novas situa?es nas rela?es com os mais pr?ximos.

V?nus na Casa 7

Amor e romance cercados de harmonia.

Marte na Casa 12

Ano em que podem surgir dificuldades inesperadas em seu cotidiano. Risco de conflitos e acidentes.

J?piter na Casa 7

Harmonia nas rela?es mais pr?ximas.

Saturno na Casa 2

No passar dos meses haver? alguma dificuldade financeira e restri?es de car?ter material.

Urano na Casa 8

Agora surgir?o altera?es no seu c?rculo de rela?es.

Possibilidade de afastamento de uma pessoa muito pr?xima.

Obst?culos expressivos em finan?as e bens materiais.

Netuno na Casa 7

Suas rela?es mais pr?ximas n?o encontram a harmonia passando assim por fase dif?cil.

Plut?o na Casa 6

Ano em que a sa?de pode ser debilitada ou at? mesmo por convalescen?a inesperada de uma doen?a que voc? j? porta.

