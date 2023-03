Sagit?rio 22 de novembro a 21 de dezembro

Conceito-chave: entusiasmo

Elementos da reg?ncia: vitalidade, vigor, harmonia e no??o do pr?prio tempo

Este ser? um ano que o ver? defensor de causas as mais diferentes, empenhado em cruzadas em defesa de princ?pios que o ligam ? natureza ou ? qualidade de vida e com raro senso patri?tico.

Haver? agora um fortalecimento ainda maior de suas convic?es religiosas e dogmas ou cren?as ex?ticas. Voc? se ver? defensor intransigente daquilo que persegue como ideal de vida e isso pode leva-lo a momentos de realiza??o ou de confronto, dependendo da forma com que encara ou justifica seus credos.

Voc? deve atentar para a falta de diplomacia na manifesta??o de suas opini?es e ? incapacidade de considerar minimamente os valores e conceitos de outras pessoas.

Principais aspectos do ano

Sol na Casa 9

Ano em que os assuntos de viagens e a evolu??o em geral s?o favorecidos.

Lua na Casa 2

Neste ano poder?o surgir momentos inst?veis nos assuntos de finan?as e no tocante aos bens materiais.

Merc?rio na Casa 8

Com esta posi??o podem ocorrer altera?es nos assuntos profissionais e de finan?as.

Risco de afastamento de pessoa de suas rela?es materiais pr?ximas.

V?nus na Casa 7

Ano em que as rela?es ?ntimas e seus romances ser?o cercadas de harmonia.

Marte na Casa 4

Quando que aponta a possibilidade de alguns conflitos entre os familiares.

J?piter na Casa 9

Ano em que, cultivando a prud?ncia, voc? poder? obter expressivo aumento de popularidade e reputa??o.

Saturno na Casa 6

Sua sa?de dever? merecer maior aten??o neste ano.

Fase de forte tend?ncia ao excesso de preocupa?es.

Urano na Casa 12

Ano em que emergem as mais imprevistas dificuldades de ordem profissional associadas a disputas de poder nas sociedades ou empresas com as quais voc? se relaciona.

Netuno na Casa 11

Ano de dificuldades e decep?es trazidas pelas suas amizades.

Plut?o na Casa 10

Por ser fase de muitas mudan?as e de atividade febril voc? precisar? durante o ano de muita reflex?o e organiza??o.

