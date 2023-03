Touro 21 de abril a 20 de maio

Conceito-chave: obstina??o

Elementos da reg?ncia: senso pr?tico, confian?a, firmeza e dogmatismo

A determina??o taurina ? ainda mais acentuada com esta posi??o de Marte. O nativo, ap?s estabelecer um curso de a??o para seus problemas, dificilmente mudar? seu rumo. Essa firmeza vai se constituir elemento positivo se n?o for posta em n?veis exagerados que mais pare?am intransig?ncia.

Haver? neste ano boa capacidade para ganhar dinheiro e seguran?a ao gasta-lo. Sua capacidade para neg?cios ? destacada sob esta posi??o astral.

Haver? forte tend?ncia a julgar os outros com muita severidade mas seu envolvimento em causas alheias - desde que as considere justas - ser? firme e duradouro.

Neste novo ano, procure controlar a auto-indulg?ncia.

Principais aspectos do ano

Sol na Casa 9

Lua na Casa 2

Ano em que as viagens e a sua evolu??o pessoal s?o favorecidos.

Ano de instabilidade nos assuntos de finan?as.

Tenha cuidado na lida com bens materiais.

Merc?rio na Casa 9

Ano em que as atividades intelectuais s?o fortemente impulsionadas.

V?nus na Casa 8

Ano de sucesso nas atividades profissionais.

Vantagens ligadas a dinheiro vindo do trabalho e assuntos de justi?a.

Marte na Casa 12

Esta posi??o do regente do ano aponta fase de dificuldades pessoais, desde simples conflitos a mol?stias e acidentes.

J?piter na Casa 6

Ano em que as rela?es de ordem profissional correm facilmente.

Saturno na Casa 1

Ano em que a resist?ncia a suas realiza?es se manifesta trazendo preocupa?es, ansiedade e dificuldades profissionais.

Urano na Casa 7

Os imprevistos poder?o atingir suas rela?es mais pr?ximas gerando complica?es.

Netuno na Casa 7

Ano em que as rela?es mais pr?ximas n?o encontram harmonia.

Fase de dificuldades na vida ?ntima.

Plut?o na Casa 5

Ano em que a vida afetiva passar? por transforma?es profundas.

