Virgem 23 de agosto a 22 de setembro

Conceito-chave: disciplina

Elementos da reg?ncia: frieza, car?ter cient?fico, l?gica, energia e habilidade

Uma enorme for?a de trabalho e a sensibilidade necess?ria para se empenhar em causas que mostrem ajuda a pessoas que dela carecem, s?o os dois pontos altos desta influ?ncia marciana para seu novo ano.

O planejamento minucioso de todos os seus passos e a necessidade de executar isso com detalhes ? ponto alto do quadro que se arma sob a reg?ncia do planeta vermelho.

Sua tend?ncia a exigir perfeccionismo em tudo estar? agora em um de seus pontos mais altos do atual ciclo solar. Isso pode impedir a realiza??o de seus projetos.

O ano lhe trar? tamb?m uma tend?ncia ? franqueza exagerada, a cr?tica ?cida, especialmente quanto ? forma de agir das pessoas e uma dedica??o ao trabalho que pode trazer complica?es de sa?de.

Principais aspectos do ano

Sol na Casa 8

Ano em que os assuntos de finan?as podem ter encaminhamento mais favor?vel.

Disputas e confrontos que ter?o boa solu??o.

Lua na Casa 4

Ano em que o ambiente familiar sofre altera?es.

Agora pode ocorrer mudan?a de resid?ncia.

Surgir?o novas rela?es em seu cotidiano.

Merc?rio na Casa 8

Podem ocorrer, neste ano, altera?es nos assuntos profissionais.

Mudam os rumos de suas finan?as.

V?nus na Casa 8

Ano de sucesso nas atividades profissionais ligadas a dinheiro.

Boa solu??o de demandas e problemas com a justi?a.

Marte na Casa 9

Neste ano voc? deve ter aten??o redobrada durante deslocamentos e viagens para evitar acidentes.

J?piter na Casa 12

Uma forte prote??o o garantir? contra eventuais oposi?es na rotina com o trabalho e na vida pessoal.

Saturno na Casa 8

Assuntos n?o resolvidos do passado se tornar?o sua principal fonte de preocupa?es.

Urano na Casa 2

Os assuntos financeiros passar?o por altos e baixos com ganhos e perdas inesperados.

Netuno na Casa 1

Ano em que os sonhos governam a raz?o, impedindo o julgamento seguro dos acontecimentos.

Neste per?odo lhe ser? dif?cil elaborar novos projetos.

Plut?o na Casa 11

O sucesso ser? alcan?ado por sorte e esfor?o.

Clique nas imagens para ver qual ser? a a??o de Marte em cada um dos signos