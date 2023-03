Max Klim maxklim@acessa.com

O ano pela Revolução Solar

Casa 1

A Casa 1 mostra o campo da identidade e das tendências do País em 2009, a forma de expressar as políticas nacionais e os rumos que a Nação tomará no novo ano. É o modo com que o mundo nos vê.

O Brasil terá o seu Ascendente ou Casa 1 em Touro o que aponta uma forte preocupação com as soluções para a crise mundial que se alongará pelo ano, organizando os investimentos ou se dedicando a novos planos. Haverá então melhora no conceito internacional do país que obterá êxito em muitas de suas iniciativas, ampliando sua presença e força no cenário externo.

Casa 2

A Casa 2 é o setor do zodíaco onde residem os aspectos que dizem dos com valores, questões financeiras, a formação do PIB nacional e revela o resultado do esforço da população, seu talento e nossos recursos naturais.

Teremos neste novo ano, a Casa em Gêmeos o que indica um ano de ganhos por vários meios e fontes. Apesar disso, será época de oscilações fortes nas fontes de renda nacional com bons e maus momentos se alternando.

O melhor campo de ação do País estará em países da América Latina e os da comunidade de língua portuguesa.

Em 2009, Marte também estará na Casa 2 o que aponta maior energia e audácia para lidar com as finanças. O país se lançará a programas mais ousados nesse campo e há que se cuidar do excessivo otimismo que cercará algumas dessas ações. E meados do ano haverá necessidade de ajustes pelos gastos exagerados que podem apontar para descontrole de contas e investimentos.

Casa 3

A casa 3 rege a comunicação, o pensamento e os instrumentos utilizados para pensar, falar, escrever. É o campo do zodíaco que governa os padrões generalizados de raciocínio. É também a casa dos relacionamentos com vizinhos e as comunicações.

No novo ano teremos a nossa Casa 3 em Câncer o que aponta para maior racionalidade na forma do Brasil se posicionar diante das nações.

Haverá forte crescimento de um sentido de latinidade nas relações do País com os vizinhos. Unasul, Mercosul e o Grupo do Rio assumirão papel mais importante no mundo e nesses grupos a natural liderança brasileira será destacada.

Casa 4

A Casa 4 rege os campos da segurança e controla em nossas vidas o lar, a vida em família, as raízes e tradições que moldam o caráter do brasileiro. É o setor do zodíaco que mostra as bases sobre as quais construímos nosso caráter nacional, a vocação do País e seu futuro.

Em 2009, teremos esta casa em Leão o que é um excelente indicativo pois o signo morada do Sol no zodíaco representa autoridade e poder e isso mostra que o Brasil se encontrará em caminhada ascendente de presença forte no cenário mundial e isso com segurança e solidez.

No campo interno viveremos momento de crises por autoritarismo de agentes dos setores da segurança pública.

O judiciário será afetado por decisões controvertidas e ano terminará melhor nesse campo, pois tudo estará mais definido e claro no segundo semestre do ano.

A outra posição importante nesta casa está na presença de Vênus que indica um ano em que haverá maior mobilização da população para esforços comuns na busca da realização nacional. Reformas importantes marcarão a vida brasileira e a agricultura e a posse a propriedade de imóveis ou terras terão maior destaque nessa fase.

Casa 5

Esta é a morada zodiacal da criatividade revelando a influência dos planetas e luminares sobre a sociedade, os prazeres e o lazer, as especulações e os grandes empreendimentos nacionais. Indica a atitude emocional do povo diante dos desafios por que o País passará e tem como destaque a originalidade e os canais criativos do nossa gente. Neste novo ano, quatro aspectos mostram a importância desse campo para o Brasil.

A posição da Casa 5 em Virgem reflete a continuidade dos problemas vividos pelo mundo em 2008n e seus reflexos na economia nacional. O ano não será positivo para jogos financeiros ou investimentos de risco, pois resulatrão todos em resultados incertos.

A melhor posição nesta casa fica por conta do Sol que também transita por esta Casa fazendo um ano favorável para as relações próximas com países vizinhos. É período bastante criativo especialmente para publicitários, artistas ou professores. Será uma época de maior destaque a políticas voltadas para crianças e jovens nas quais a educação básica terá papel preponderante tornando-se meta prioritária e trazendo excelente resultado. O brasileiro comum estará com a auto-estima bem aguçada e bastante orgulhoso de si.

Mercúrio neste campo do zodíaco mostra que o País estará mais dependente de si do que de recursos externos com queda no fluxo de capitais vindos do exterior. O mercado interno terá papel fundamental no resultado das políticas públicas e será ele a base de sustentação do crescimento que o país tiver no ano. É ano de realização para quem trabalha com educação, principalmente a educação básica.

A posição de Saturno na Casa 5 mostra que durante o ano os investimentos de risco,como bolsa de valores, trarão preocupações aos aplicadores em mais uma influência que mostra os desdobramentos da crise internacional para todo o ano. A especulação e o chamado “capital volátil” – ponta de lança do mais selvagem capitalismo – serão varridos por aura de prejuízos e quedas que mostram a fase de mudança por que passa o mundo. O Brasil não estará imune aos efeitos dessa nova ordem financeira, embora dela se beneficie pela sua estabilidade como aponta o planeta dos anéis para nosso País.

Casa 6

Na Casa 6 do zodíaco está o campo do dever e nela se mostram o trabalho, a saúde e os hábitos comuns dos brasileiros. Este setor rege emprego e empregados, o serviço que se presta aos outros e, na sua regência, trabalho e saúde estão entrelaçados.

No mapa de revolução solar do Brasil nossa casa 6 está em Libra, signo do equilíbrio e da estabilidade. Isso mostra que o ano será benéfico no campo do trabalho e com avanços e novas conquistas na área da saúde

Mas, há indicações de imobilismo nos programas públicos desses dois setores. Tanto na esfera trabalhista e do emprego quanto no atendimento a carências públicas na saúde, não ocorrerão avanços de monta, embora haja muita discussão vazia e promessas não cumpridas a respeito.

Casa 7

Esta é a morada da cooperação no zodíaco e rege as parcerias nacionais, tratados, contratos união do País e processos, negociações, o trato e a resposta que temos do público para atos públicos, a cooperação que o país dá ou recebe, as relações diplomáticas e nossa ação no exterior.

Por ter o País a sua Casa 7 em Escorpião viveremos um ano muito tenso em alguns momentos com riscos em relações com países próximos, agravamento de crises e choques imprevistos por atitudes impensadas e desconfiança.

Casa 8

Este é o campo do dinheiro público do PIB, da nossa capacidade nacional de renovação. Nesse setor do zodíaco a indicação da capacidade de lidar de modo eficaz com as alterações das condições primárias da vida.

Dois aspectos marcam esta casa. No primeiro deles, teremos nossa Casa 8 em Sagitário o que mostra ânsia coletiva pela independência material do País e ampliação da luta pela preservação ambiental e dos recursos naturais. O Brasil terá benefícios financeiros interessantes neste período com fase de bons lucros por sua posição diante dos problemas ecológicos e ambientais e do uso dos recursos naturais e biomas. É bom ano para tratar de assuntos ligados a dinheiro vindo do exterior. As sociedades e empresas nacionais poderão arriscar vôos mais altos e provavelmente conseguirão bons resultados e lucros.

O outro aspecto mostra o neo-planetóide Plutão na Casa 8 que influencia a todos nós por sua órbita excêntrica e mostra que o País terá sucesso nas finanças públicas, investimentos e empreendimentos de forma independente. Isso se dará mesmo com muitas preocupações com dinheiro.

Teremos em 2009, preocupações com país próximo que vivenciará uma forte crise interna e nos afetará bastante. É hora de saber que a ajuda na solução dessa crise estará fora do alcance do País.

Casa 9

Esta casa é a que rege, no zodíaco, as aspirações nacionais e com isso mostra a mente, a religião, a educação, os sonhos e visões que unem nossa gente. Envolve os grandes negócios e mostra as lições que se prende com o passar dos anos.

A Casa 9 S em Capricórnio mostra um papel importante na crença e na fé populares nos rumos da vida nacional. Um acontecimento de caráter religioso marcará o País neste ano. Será fase muito propícia para o estudo de ciência concreta, como Engenharia ou Arquitetura, campos nos quais haverá maior destaque para cidadãos brasileiros e para projetos nacionais nesse setor.

Casa 10

Este é o “meio do céu” ou ponto máximo de elevação da roda do zodíaco. Esta casa rege a ambição, o reconhecimento e o sucesso de uma nação diante das outras. Nela estão os elementos que regulam a vocação nacional, as possibilidades de êxito como nação, o caminho que se escolhe para o futuro.

O chamado “Meio do Céu”, a Casa 10 do Zodíaco mostra que o Brasil a terá em Aquário em 2009. Este setor aponta a cooperação, os relacionamentos internacionais e o trabalho como forma de avanço da civilização. É a párea que governa a originalidade e a sociedade como organismo de apoio a carências coletivas.

No novo ano teremos Júpiter nessa Casa o que mostra favorecidas as atividades de negócios externos do País com ampliação de alguns mercados onde o Brasil já vem obtendo êxito. O ponto frágil dessa influência está na tendência de se fazer plano utópico em torno desses interesses materiais. Haverá maior destaque em 2009 para o campo do direito e da Justiça.

O posicionamento de Netuno também nesta Casa 10 mostra que haverá problema de relacionamento por imprevistos na lida comercial do país com seus vizinhos e mercados consumidores externos. Há clara recomendação aos que atuam nesse campo de evitar idéias equivocadas e maturar bastante os projetos antes de tomar decisões.

Casa 11

Setor do zodíaco que mostra a capacidade do País para responder às demandas sociais de sua gente, a Casa 11 rege a atitude dos segmentos que compõem a vida nacional em relação ao próprio país, os objetivo que são traçados, o apreço e a valorização que cada um de nós dá ao Brasil e os recursos obtidos com o PIB.

Neste novo ano, teremos a Casa 11 em Peixes, uma posição não muito positiva por geradora de algumas decepções e atos equivocados. O dia-a-dia da vida nacional tenderá em algumas fases a se confuso e instável. Os ideais serão baseados em sonhos que fugirão da realidade. As artes e o humanitarismo são os campos beneficiados por esta posição.

Dois aspectos moldam o novo ano no Brasil. No primeiro, a Lua mostra que o País vai gastar boa parte do ano em debates em torno de projetos e aspirações com mudanças nos planos mais importantes. O destaque à atuação das mulheres será bem maior nesse período. Urano também nesta casa fala do inesperado e acentua o caráter de mudança com conquista de avanços e progressos.

Casa 12

Este é, no zodíaco, o setor onde se mostram as forças e fraquezas desconhecidas. É o campo do inconsciente coletivo, das limitações e dos obstáculos. Mas também é o que governa o bem estar público. Popularmente é a casa erroneamente chamada “inferno zodiacal”, por nela se encontrarem as restrições e os caminhos para solucioná-las numa preparação para o futuro.

O Brasil terá em 2009 a sua Casa 12 em Áries o que aponta dificuldade para lidar com a energia que produz, os campos da hidro-geração de eletricidade, as usinas nucleares e o uso da biomassa.

Não haverá avanço significativo na tendência de se vender saídas alternativas para energia como o etanol na matriz energética de outros países. Os esportes terão destaque e colocarão o País nas manchetes no exterior tanto no lado positivo quanto nos acontecimentos negativos.

