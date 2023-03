Max Klim maxklim@acessa.com

O novo ano para todos os signos

Áries

21 de março a 20 de abril

Exaltado em Áries, o Sol terá em 2009 para todos os nativos do signo um papel importante e significativo uma vez que representa em essência a afirmação pessoal pela obstinação e ambição. Este será um ano que trará, progressivamente e de forma crescente, um destaque maior para nome e conceito público. As relações do nativo com seu mundo pessoal mais próximo será o centro de sua vontade e suas preocupações e a forma com que cada um se mostra ao mundo terá, neste ano, um papel bem mais amplo que o habitual e revela sucesso e brilho pessoal. Haverá tendência maior para seguir os caminhos da rotina por convicções próprias, sem interferência alheia; uma tendência à arrogância – que deve ser contida – e a busca pela liderança feita de forma enérgica e determinada. No campo do trabalho a importância estará no exercício dos postos de autoridade. No amor, é ano de mostrar preocupação com as aspirações de quem se ama.

Touro

21 de abril a 20 de maio

Um ano em que a palavra-chave será praticidade. Assim 2009 se apresentará ao estável e seguro taurino numa fase em que a realização individual virá pelo acúmulo de valores, a aquisição de bens, a preocupação com a fortuna e o pensamento centrado no dinheiro. Estes serão os elementos de maior significação de um ano que pode revelar necessidades exageradas e uma forte preocupação para se obter estabilidade a qualquer custo. Haverá concentração de força e esforço no sentido da realização nesses campos materiais, com pequena atenção ao lado espiritual da vida. Um aspecto curioso do ano se dará a partir de abril quando o nativo desenvolverá uma forte tendência a se mostrar pelo que tem, buscando assim um estatus maior em seu mundo pessoal. No trabalho, o taurino deve conter seus arroubos de exibicionismo. No amor o ano será exigirá contenção maior para que se evitem choques e desencontros pelo excessivo egocentrismo.

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

O novo ano trará ao filho de Gêmeos uma nova fase em seus relacionamentos com a ampliação da influência em algumas das principais características do terceiro signo. A agilidade no agir e nos pensamentos surgirá de forma muito fácil em 2009. Com isso, a palavra e a forma do nativo se comunicar tanto no seu mundo pessoal quanto nas suas atividades rotineiras, ganharão um significado novo, mais premente e urgente, cheio de vida e cor. Haverá no passar dos meses uma baixa na persistência e incapacidade de concentração do nativo que deve cuidar de seus assuntos e interesses com maior empenho. No campo do trabalho haverá forte necessidade de aprofundamento dos conhecimentos específicos que poderiam ampliar-lhe valor e ganhos. Com isso, cursos de aprimoramento e treinamento serão muito mais úteis. No amor, o ano será positivo se o geminiano superar sua tendência a mudar de amores ao sabor do vento.

Câncer

21 de junho a 20 de julho

A influência do Sol no signo da família em 2009 se fará com uma preocupação maior com a família e o lar. O novo ano trará maior ânsia para o canceriano estabelecer bases emocionais mais seguras e com isso suas relações íntimas se tornarão razão de preocupação num ano que promete vínculo muito forte com tradição nesse campo. Serão meses nos quais a preocupação com a opinião que os outros formam a seu respeito mudará de forma intensa o comportamento do nativo. A sensibilidade será o elemento distintivo do ano. Com isso, o nativo deve cuidar por se controlar e se posicionar de forma mais racional mesmo nas situações difíceis que vier a enfrentar. Casamento, amor e filhos estarão na base das preocupações e cuidados do canceriano nesta fase. No trabalho, a sua realização se dará em atividades nas quais se mostre útil aos outros em uma fase de realização pessoal muito forte com atividades de rotina.

Leão

21 de julho a 22 de agosto

Em seu próprio domicílio no zodíaco, o quinto signo do dominador e auto-expressivo Leão, o Sol fará de 2009 um ano de realização intensa para os leoninos. A realização pessoal e a criatividade estarão em destaque para os nativos que encontrarão neste período um campo propício para sua realização interior. Será um ano em que a realização do leonino virá do lazer, da distração, dos prazeres e dos filhos, elementos típicos da ação solar sobre o seu próprio signo. Haverá, apesar de todos esses elementos, um forte temor de ser ridicularizado ou desacreditado por algum ato ou por suas ações. O ano será de exuberância emocional e isso irá moldar o comportamento do nativo nas relações afetivas e nas ligações mais duradouras com seus afetos e querer. No trabalho, o êxito virá do exercício contido da liderança e de atividades ligadas às artes. Mas, em todo o ano, é importante evitar sucumbir à lisonja.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Este novo ano mostra ao virgiano, como bom filho da deusa da colheita, Ceres, uma época de se realizar pelo que foi feito em tempo passado. É típica fase da colheita das boas sementes que o virgiano semeou e deixou pela sua caminhada. A realização pessoal do nativo virá de atos e ação em áreas pouco valorizadas ou de pequena importância, pelo menos na aparência, por serem rotineiras e comuns. A saúde será ponto de destaque pelas preocupações que pode trazer ao nativo nesses meses, especialmente entre maio e julho e de setembro em diante. Haverá uma intensa busca pelo perfeccionismo em todos os seus atos e isso irá refletir o comportamento do nativo que exagerará na busca pelo acerto em sua vivência de rotina. O sucesso profissional virá de atividades ligadas à área social ou que se ligue à saúde. O campo afetivo o ano será de muitas exigências e de realização se controlados os exageros.

Libra

23 de setembro a 22 de outubro

O filho de Libra, típico nativo de um signo que almeja encontrar o equilíbrio em tudo e todos, terá um ano em que o Sol, em declínio no seu signo, regerá basicamente as associações e uniões, atuando de forma distintiva e forte no campo em que o nativo atua sobre as outras pessoas. A moderação presidirá seus atos em um ano que lhe reserva sucesso nos acordos e nas negociações que exigem tato e diplomacia. Haverá agora uma tendência maior na valorização das suas parcerias com outras pessoas e isso se dará tanto no campo afetivo – beneficiando o casamento e as relações duradouras – quanto na vida material. Os bons momentos do ano estarão na sua lida social, nas festas e na forma com que receber amigos e colegas. A busca pela paz interior se tornará quase obsessiva neste ano. No campo profissional o sucesso virá de atividades e funções que exijam sua capacidade de moderação e a lida com o público.

Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

2009 trará ao escorpiano uma fase em que seu caráter investigativo será o motor de atos, pensamentos e decisões. Questionando tudo e todos, o nativo verá um ano em que as questões relativas à própria vida, o sentido da existência e de nossa presença no mundo se tornarão muito importantes. Os vínculos pessoais com a família, especialmente com o pai, surgirão de forma intensa em um momento em que o misticismo que leva ao questionamento sobre nossa existência e seus propósitos surgirá de forma recorrente no passar dos meses. Será um ano tranquilo nos afetos se o ciúme exagerado não atrapalhar relacionamentos. No campo do trabalho o êxito virá da persistência e da força de vontade e as ares mais propícias para o sucesso estão na ciência e em tudo que exija pesquisa e investigação. Mas, neste período, o nativo deve cuidar de sua atenção e combater com toda força possível, a distração e o desinteresse.

Sagitário

23 de outubro a 21 de novembro

O novo ano trará ao signo do Centauro, o espiritualizado Sagitário, uma época nova em que dois aspectos surgirão de forma muito forte: assuntos e temas femininos e fatos, notícias, viagens e ligação com o estrangeiro. Haverá nesses meses do novo ano uma ampliação da segurança ideológica do nativo com noções e conceitos filosóficos bem mais seguros e firmes. Com isso os ideais de paz, espiritualidade e amor incondicional pela humanidade e pela natureza ganham maior espaço nas preocupações e na rotina do nativo, valorizando muito a figura mítica que inspira e denomina o signo, o meio homem-cavalo Centauro, símbolo de apego do nativo a tudo que é natural. No campo afetivo o ano será das mulheres e a relação com pessoa que venha de lugar distante não é de se descartar. A tolerância regerá seu cotidiano e no trabalho, o sucesso virá em atividade que esteja ligada aos esportes, viagens e a vida ao ar livre.

Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro

2009 trará para o signo da “cabra-das-montanhas” um ano em que o senso capricorniano de destaque, estatus e elevação social será muito mais amplo e determinante em sua vida. Será uma fase de se buscar ideais e sonhos com a perseverança e a determinação que tanto caracterizam suas ações. É época em que as pessoas terão papel fundamental nessa caminhada e delas dependerá o sucesso ao contrário de época passada quando os bens, valores e dinheiro eram mais importantes. No campo pessoal e afetivo serão meses de reavaliação de decisões nos quais deve-se ter maior cuidado para evitar a autopiedade que anula a segurança na forma de agir. No trabalho, o novo ano trará conquistas se voltado para o social e para a lida com o público.A austeridade e a reserva estarão presentes em seus atos e devem governar plenamente sua forma de se relacionar. Cuidar da auto-estima é o melhor conselho ao nativo nesta fase.

Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro

O novo ano vai abrir, com enfoque maior a partir de março, a uma nova senda na caminhada do filho do Aguadeiro. 2009 será, para o aquariano, o ano de valorização da amizade e da descoberta de novos rumos em seus relacionamentos não emocionais. Com essa nova opção em sua vida, o nativo vai poder buscar a realização de sonhos e ideais com o apoio de pessoas que serão importantes no seu cotidiano. O novo ano será revelador de dons de simpatia, boa vontade e aceitação. Ainda que estejam presentes, a necessidade de liberdade, a originalidade e o individualismo, cederão espaço para a boa convivência. No campo dos afetos a teimosia e a inflexibilidade devem ser contidas para evitar atropelos, desencontros e mal-entendidos. No trabalho, o aquariano vai encontrar êxito na política, no comércio em grande escala e na difusão do conhecimento. Será um ano de forte atração pelo desconhecido e pela aventura.

Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

O sentido que o nativo de Peixes dá a sua vida: servir aos outros e fazer do mundo um espaço único para sua bondade, são os elementos que se farão mais importantes para o pisciano durante todo o ano de 2009. Com o Sol regendo os elementos da 12ª casa, típicos do signo, esta fase trará a interiorização de vontade e revelará forte sensibilidade do nativo diante de carências e necessidades alheias. Esta posição do Sol revela sempre o mais sonhador, compassivo e tolerante dos períodos der vida do filho de Peixes. É época em que o nativo estará muito mais suscetível a influência das outras pessoas, terá dificuldade para tomar decisões, mas por compensação, terá dons de criatividade e religiosidade muito mis agudos e presentes. No campo dos afetos será um ano de cimentar relações e blindar o futuro de seus afetos. No trabalho, é fase propícia a tudo que diz de benemerência, ajuda e apoio aos outros.