O novo ano para todos os signos

Áries

21 de março a 20 de abril

Planeta Regente: Marte Elemento na natureza: Fogo Dia favor?vel na semana: ter?a-feira Reg?ncia no corpo: Cabe?a

O novo ano trar? ao nativo um quadro novo em que a demonstra??o de sua personalidade, seus valores e suas conquistas ser? forte e significativa. O arietino ter? neste ano o Sol regendo a sua Casa 7 e a Lua transitando pela Casa 1. Isso revela favorecimento nas sociedades; acertada atua??o na pol?tica e boa lida com assuntos sociais. A posi??o de Marte na Casa 6 aponta a necessidade de conten??o dos impulsos; lhe d? muita energia; excesso de coragem e vontade de ser independente. O Ascendente em Libra ? seu signo oposto - mostra um ano movimentado em suas rela?es sociais, na forma??o de uma sociedade ou assinatura de contrato importante.

Touro

21 de abril a 20 de maio

Planeta Regente:O planeta Terra e V?nus na condi??o de corregente Elemento na natureza: Terra Dia favor?vel na semana: sexta-feira Reg?ncia no corpo: A garganta

A influ?ncia de V?nus em Touro se faz no campo da estabilidade e da dignidade pessoal. 2010 ser? ano da teimosia exagerada e do forte apego ? natureza. O taurino ter? posi?es fortes do Sol regendo sua quarta casa zodiacal e a Lua posicionada na terceira, campos da seguran?a pessoal e da percep??o envolvendo as formas de comunica??o. A posi??o de seu Ascendente em Aqu?rio far? de 2010 um ano que o ver? com pensamento voltado para o futuro com seus planos e sonhos. J? a posi??o do Sol far? um ano favor?vel aos assuntos ligados aos bens, aquisi?es imobili?rias e ao direto interesse da fam?lia.

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

Planeta Regente: Merc?rio Elemento na natureza: Ar Dia favor?vel na semana: quarta-feira Reg?ncia no corpo: Os ombros

O Ano de 2010, para G?meos, reserva aspectos importantes pela ?nsia por liberdade que o dominar? ao longo dos meses. O mapa pessoal do geminiano tamb?m mostra a posi??o do Ascendente em Peixes o que mostra que, se n?o estiver atento o nativo ter? a tend?ncia de se fechar e se isolar cada vez mais. A posi??o de seu regente, Merc?rio na Casa 3 aponta mudan?as profissionais e beneficiada a forma??o de novas sociedades. No campo pessoal, seu contato com as pessoas ser? mais interessante e proveitoso. Sol e da Lua na quarta e terceira casas, revelam valoriza??o de bens e da fam?lia e acontecimentos imprevistos e inesperados.

Câncer

21 de junho a 20 de julho

Planeta Regente: Lua Elemento na natureza: ?gua Dia favor?vel na semana: segunda-feira Reg?ncia no corpo: O est?mago

Voc?, canceriano ter? neste novo ano o seu Ascendente em ?ries o que mostra uma fase em que uma vida nova come?ar? com promessa de mudan?as e de progresso pessoal em uma fase que lhe exigir? sempre pensar antes de agir e ter bastante paci?ncia. Sua regente, a Lua, transita pela Casa 4 e isso ? indicativo de um ano em que o ambiente familiar passar? por diversas altera?es com novas rela?es que ir?o mexer com toda a estrutura de vida. O nativo sentir? certa nostalgia e gostar? de lembrar sua inf?ncia e sua vida com os mais ?ntimos, buscando assim tranquilidade se refazer dos desafios do dia a dia.

Leão

21 de julho a 22 de agosto

Planeta Regente: Sol Elemento na natureza: Fogo Dia favor?vel na semana: domingo Reg?ncia no corpo: Intestinos

Voc? ter? a reger-lhe 2010, o Sol na Casa 7 o que aponta a amplia??o da sua lida com sociedades e a pol?tica em um ano de maior participa??o em atividades sociais. Seu Ascendente estar? em Aqu?rio fazendo com que os seus pensamentos se voltem muito mais para o futuro e seus planos e sonhos ir?o dominar id?ias e preocupa?es. Ser? um bom per?odo para modernizar sua vida e reavivar amizades. A Lua na Casa 2 mostra que poder?o ocorrer momentos de instabilidades nas finan?as e com bens materiais com oscila?es na disponibilidade de dinheiro. Por isso seria muito bom voc? tentar gastar pouco e se equilibrar.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Planeta Regente: Merc?rio Elemento na natureza: Terra Dia favor?vel na semana: quarta-feira Reg?ncia no corpo: O ba?o

Os nativos do signo da deusa Ceres ter?o neste ano de 2010 o Ascendente em Peixes o que os levar? ? necessidade de ficarem mais atentos ? tend?ncia de se fechar e se isolar com maior dificuldade para tomar decis?es. Merc?rio estar? na Casa 7 e far? com que surjam situa?es inesperadas e fora de controle nas rela?es com os mais pr?ximos. Mas, esta posi??o pode significar novos contratos em sociedades comerciais. O Sol na Casa 7 aponta ano em que as sociedades, a pol?tica e as atividades de car?ter social ser?o muito favorecidas e a Lua na Casa 3 revela ?poca mudan?as em suas rela?es com agita??o no dia a dia.

Libra

23 de setembro a 22 de outubro

Planeta Regente: V?nus Elemento na natureza: Ar Dia favor?vel na semana: sexta-feira Reg?ncia no corpo: A bexiga

Com o Ascendente em C?ncer o filho da Balan?a se ver? neste ano muito voltado para assuntos dom?sticos e para as preocupa?es familiares. ? fase em que poder? se sentir desgastado f?sica e mentalmente. Esta fase deve ser aproveitada para reorientar o estilo de vida. A posi??o de seu regente, V?nus, na Casa 5 mostra fase em que o magnetismo e a vida afetiva ser?o beneficiados. Ter? ?timos momentos; um poss?vel novo amor; sorte em jogos ou especula?es financeiras. O Sol na Casa 4 o favorece no trato com bens e a acumula??o de coisas materiais. A Lua na Casa 5 mostra que os sentimentos variar?o ao sabor de mudan?as de humor.

Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

Planeta Regente: Plut?o Elemento na natureza: ?gua Dia favor?vel na semana: ter?a-feira Reg?ncia no corpo: As pernas

Com o Ascendente em Touro voc? estar? em 2010 com seu pensamento mais voltado a quest?es com dinheiro, organizando os investimentos e se dedicando a novos planos. No campo afetivo, estar? mais sensual e ligado aos prazeres da vida. Plut?o, seu co-regente, estar? na Casa 8 fazendo com que o sucesso seja alcan?ado de forma independente da sua a??o. No correr dos meses ter? preocupa??o com pessoa pr?xima, em fase na qual se ver? muito m?stico. O Sol na Casa 7 beneficia as sociedades e a pol?tica. Mas, tamb?m recomenda que procure evitar inimizades. J? a posi??o da Lua na Casa 4 atua sobre o ambiente familiar que passar? por altera?es.

Sagitário

23 de outubro a 21 de novembro

Planeta Regente: J?piter Elemento na natureza: Fogo Dia favor?vel na semana: quinta-feira Reg?ncia no corpo: As pernas

O nativo do signo do Centauro ter? 2010 com Saturno regendo sua Casa 1 o que indica fase de pouca vitalidade f?sica e um sentimento de restri??o geral em sua vida. ? uma ?poca em que o nativo estar? mais depressivo que o que lhe ? normal e se sentir? muito sobrecarregado e cansado. O seu Ascendente estar? em Virgem fazendo-o mais voltado ?s atividades cotidianas tentando manter a sua atual situa??o de vida. O Sol na Casa 4 aponta fase favor?vel aos assuntos ligados a bens, aquisi?es imobili?rias e aos familiares e voc? pode pensar em comprar ou construir sua casa pr?pria. Lua na Casa 6 refor?a a recomenda??o de cuidado com a sa?de.

Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro

Planeta Regente: Saturno Elemento na natureza: Terra Dia favor?vel na semana: s?bado Reg?ncia no corpo: Os joelhos

O capricorniano ter? 2010 com o seu Ascendente em Libra, posi??o que rege assuntos ligados ? vida social. Por isso ? prov?vel que um casamento ou uma sociedade ter?o maior probabilidade de ocorrer. No campo pessoal, suas atividades v?o demonstrar maior equil?brio e pondera??o. Seu regente, Saturno, estar? na Casa 12 mostrando ano em que a sa?de pode ser afetada de forma cr?nica com a sua vitalidade f?sica reduzida. J? com 2010 com o Sol na Casa 4 o per?odo se mostrar? mais prop?cio ao trato com bens e im?veis. A Lua na Casa 1 aponta fase em que se sentir? dado a mudan?as bruscas de humor, embora se veja muito mais popular.

Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro

Planeta Regente: Urano Elemento na natureza: Ar Dia favor?vel na semana: s?bado Reg?ncia no corpo: as canelas e o calcanhar

O filho do Aguadeiro ter? em 2010 o seu Ascendente em Escorpi?o, um indicativo de algumas situa?es dif?ceis uma vez que as coisas n?o fluir?o com tranquilidade e voc? ter? trabalho para conseguir os resultados que pretende. Isso se dar? tamb?m pela posi??o de Urano na Casa 5 indicativo de que o inusitado e imprevisto povoar? suas rela?es. Esta posi??o tamb?m pode trazer sorte em jogos ou especula?es financeiras e criatividade aos artistas. O Sol na Casa 4 faz um ano favor?vel aos assuntos relacionados ?s propriedades de fam?lia e a posi??o da Lua na Casa 2 aponta para instabilidade nas finan?as e na lida com bens materiais.

Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

Planeta Regente: Netuno Elemento na natureza: ?gua Dia favor?vel na semana: quinta-feira Reg?ncia no corpo: Os p?s

Voc?, pisciano, ter? em 2010 o Ascendente em Sagit?rio o que o far? ansiar por novos ares e maior liberdade. Neste per?odo ver? a expans?o dos seus neg?cios e da vida social, poder? realizar longas viagens ou se dedicar ao estudo de l?nguas, filosofia ou religi?o. No campo pessoal haver? forte influ?ncia de Netuno na Casa 3 o que indica o imprevisto povoando as suas rela?es mais pr?ximas trazendo no bojo delas, algumas decep?es. Seu mapa para o novo ano mostra tamb?m a Lua na Casa 2 o que lhe dar? momentos inst?veis nas finan?as com altos e baixos nesse campo. O Sol estar? na Casa 4 o que favorece suas ambi?es materiais em fam?lia.

Fonte: ?Voc? e seu signo em 2010? ? Editora Nova Era ? Grupo Editorial Record ? Rio de Janeiro ? Novembro de 2009