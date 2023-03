Sexta-feira, 22 de março de 2013, atualizada às 10h29

Mais um adolescente é roubado no Centro

Da Redação

Na noite da última quinta-feira, 21 de março, a Polícia Militar (PM) registrou mais um assalto contra adolescente. O crime aconteceu na rua Doutor Paulo de Frontin, Centro. A vítima, de 14 anos, andava de bicicleta quando foi abordada por um homem, que o segurou pela mochila. O assaltante levantou a camisa, aparentando estar armado, mas a vítima, assustada, não soube precisar se o bandido realmente possuía uma arma.

Na companhia do pai, o menor foi à delegacia registrar a ocorrência, onde contou, ainda, que o ladrão pediu que ele entregasse a carteira, objeto que a vítima não possuía. No entanto, ele acabou sendo obrigado a entregar os R$ 7 que tinha no bolso, o aparelho celular e a jaqueta que usava. Após tomar seus pertences, o ladrão chegou a ordenar que o menino o seguisse. Com medo, ele começou a chorar e implorou para que o deixasse em paz. Dessa forma, o ladrão o soltou, mas tomou sua bicicleta e fugiu no sentido do bairro Poço Rico. A polícia rastreou o autor, mas ninguém foi encontrado.

Sexta-feira, 22 de março de 2013, atualizada às 10h29

Mais um adolescente é roubado no Centro

Da Redação

Na noite da última quinta-feira, 21 de março, a Polícia Militar (PM) registrou mais um assalto contra adolescente. O crime aconteceu na rua Doutor Paulo de Frontin, Centro. A vítima, de 14 anos, andava de bicicleta quando foi abordada por um homem, que o segurou pela mochila. O assaltante levantou a camisa, aparentando estar armado, mas a vítima, assustada, não soube precisar se o bandido realmente possuía uma arma.

Na companhia do pai, o menor foi à delegacia registrar a ocorrência, onde contou, ainda, que o ladrão pediu que ele entregasse a carteira, objeto que a vítima não possuía. No entanto, ele acabou sendo obrigado a entregar os R$ 7 que tinha no bolso, o aparelho celular e a jaqueta que usava. Após tomar seus pertences, o ladrão chegou a ordenar que o menino o seguisse. Com medo, ele começou a chorar e implorou para que o deixasse em paz. Dessa forma, o ladrão o soltou, mas tomou sua bicicleta e fugiu no sentido do bairro Poço Rico. A polícia rastreou o autor, mas ninguém foi encontrado.