Max Klim maxklim@acessa.com

O novo ano para todos os signos

Áries

21 de março a 20 de abril

Regente: Marte

2011 ser?, para o nativo de ?ries, uma ?poca de maior destaque para a comunica??o, o pensamento e os instrumentos utilizados para pensar, falar, escrever, com a influ?ncia de Merc?rio sobre os padr?es generalizados de racioc?nio.

? tamb?m ?poca em que ganham maior import?ncia os relacionamentos com irm?os e irm?s; vizinhos; as pequenas viagens e as novidades.

Neste ano, sa?de e trabalho estar?o entrela?ados uma vez que a atua??o de Merc?rio se d? no campo do dever e governa o servi?o que se presta aos outros.

No mapa espec?fico do ano, h? indica??o de favorecimento para se fazer sociedade que ter? ?xito, desde que planejada com seriedade.

Touro

21 de abril a 20 de maio

Regente:O planeta Terra e V?nus na condi??o de corregente

Merc?rio rege para o taurino as casas II e V que no zod?aco apontam a reg?ncia sobre a forma com que lidamos com valores; as quest?es financeiras e, com isso, a maneira que usamos para ganhar dinheiro para a sobreviv?ncia e por nosso pr?prio esfor?o.

? uma influ?ncia positiva sobre nossos talentos e recursos naturais. Com isso, h? destaque para a criatividade.

Com essa reg?ncia, Merc?rio nos reserva a consci?ncia plena do prazer ao atuar sobre sentimentos; o amor; os romances; os filhos e o lazer.

J? no campo material, essa posi??o afeta e governa de forma ben?fica as especula?es e os empreendimentos.

2011 indica ao nativo a sua atitude emocional e ter? como destaque a originalidade e os canais criativos. ? ?poca de amplia??o da capacidade dram?tica.

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

Regente: Merc?rio

O geminiano se beneficiar? neste novo ano com a forte influ?ncia de Merc?rio nos campos da identidade, tend?ncias naturais e a forma com que se expressar na abordagem da vida.

? posi??o que se relaciona de forma direta com o modo com que o mundo v? o nativo do signo e, com isso, revela seu car?ter.

Haver? em 2011, tend?ncia a liga??o maior com o lar; as ra?zes e a fam?lia. A hereditariedade assume papel significativo nas a?es e modo de comportamento, pois Merc?rio reflete nessa posi??o a consci?ncia de nossa base emocional e como constru?mos nosso car?ter.

O intelecto, o estudo e o conhecimento assumem propor??o e significa??o maior na disposi??o do nativo em se aprimorar e ampliar o autoconhecimento.

Câncer

21 de junho a 20 de julho

Regente: Lua

A influ?ncia de Merc?rio no ano se dar? sobre for?as e fraquezas desconhecidas, afetando diretamente o campo do subconsciente, das tristezas, sofrimentos, limita?es e obst?culos.

Mas ser?, como contrapartida, ?poca de destacar a consci?ncia interior, a caridade, a simpatia e o bem estar que se exp?e ao p?blico.

? nesta casa que o canceriano vai vivenciar com intensidade os seus problemas existenciais e registrar os d?bitos a pagar por carma.

Mas, Merc?rio tamb?m carreia ao canceriano um destaque maior a suas formas de comunica??o como elementos da Casa 3 do zod?aco e o faz benefici?rio de acuidade para falar, escrever e pensar.

Neste ano haver? relacionamentos mais intensos com as pessoas pr?ximas e parentes, numa boa fase de muitas novidades com contato favorecido com o p?blico e grande popularidade.

Leão

21 de julho a 22 de agosto

Regente: Sol

Neste novo ano, Merc?rio reger? para o leonino as casas XI e II apontando com isso a??o sobre a consci?ncia social e a capacidade de fazer amizades.

? uma influ?ncia determinante na atitude que se toma em rela??o aos outros agindo sobre os relacionamentos n?o emocionais, desejos de vida, os objetivo que se tra?a e tamb?m o amor que se recebe e o dinheiro obtido com a profiss?o.

Na sua a??o sobre o campo material, ela se d? com maior intensidade na lida com valores e as quest?es financeiras afetando diretamente e de forma ben?fica a forma de ganhar dinheiro para a sobreviv?ncia pelo pr?prio esfor?o; os talentos e os recursos que s?o naturais no nativo.

Neste ano a posi??o no mapa do nativo aponta valoriza??o das amizades fi?is e maior facilidade em projetos ligados ?s artes e ? educa??o.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Regente: Merc?rio

O destaque maior da influ?ncia mercuriana no seu pr?prio signo e domic?lio, se dar? agora em favor do virgiano, com afloramento das tend?ncias naturais com destaque para a forma de se expressar e a abordagem da vida. ? a identidade pessoal posta ? mostra e do modo com que o mundo a v?. ? posi??o reveladora do car?ter.

Por atuar tamb?m sobre a Casa 10 ? o chamado ?meio do c?u? ou ponto m?ximo de eleva??o da roda do zod?aco - rege a ambi??o; o reconhecimento e o sucesso mundano.

Nesta fase em que o nativo ver? forte a sua dificuldade em lidar com o trabalho subalterno, obrigat?rio e sem destaque, estar?o tamb?m os elementos que regulam a carreira, as possibilidades de ?xito social e o caminho que se escolhe para a pr?pria vida.

No ano, o virgiano provavelmente vir? a se dedicar a uma pesquisa que exija certo isolamento e dedica??o em uma fase que o encontrar? com pouca energia e sem razo?vel resist?ncia f?sica.

Libra

23 de setembro a 22 de outubro

Regente: V?nus

O nativo do signo da Balan?a ter? um 2011 em que Merc?rio atuar? diretamente sobre as suas aspira?es e com isso influenciar? conceitos e valores sobre a mente, a religi?o, a educa??o, os sonhos e vis?es.

? uma influ?ncia que envolve os grandes neg?cios e mostra as li?es que se aprende com a vida.

A esse quadro de influ?ncias se soma a posi??o em torno das for?as e fraquezas desconhecidas no campo do subconsciente e das limita?es e obst?culos t?picos da Casa XII onde tamb?m residem caridade, simpatia e do bem estar que se exp?e ao p?blico.

Ser? um ano de tornar ainda mais reservados os problemas existenciais que ao mesmo tempo em que mostra restri?es, abre caminho para solucion?-los em uma fase de profunda consci?ncia social com um quadro de relacionamentos proveitosos.

Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

Regente: Plut?o

Este ser? o ano dos legados e da capacidade de renova??o para o escorpiano. Merc?rio rege em seu signo as casas VIII e XI do zod?aco e com isso atua diretamente sobre as heran?as, o dinheiro do c?njuge para os casados e, refletindo a posi??o no signo, a sexualidade.

A a??o de Merc?rio nesse setor do zod?aco amplia a capacidade de lidarmos de modo eficaz com as altera?es das condi?es prim?rias da vida.

Por atuar tamb?m sobre nossa consci?ncia social e a capacidade que temos de fazer amizades, ele rege a atitude que tomamos em rela??o aos outros no que se chama em astrologia ?relacionamentos n?o emocionais?.

? fase de destaque para os desejos de vida, os objetivos que tra?amos para nosso futuro e como contraponto a isso, o amor que se recebe.

Neste ano, outro dos destaques da influ?ncia mercuriana estar? sobre o dinheiro que se ganha com a profiss?o e seu resultado pr?tico na estabilidade emocional do dia a dia.

Sagitário

23 de outubro a 21 de novembro

Regente: J?piter

O filho do Centauro ter? neste ano uma das mais significativas influ?ncias de Merc?rio que estar? atuando no campo das parcerias e da coopera??o, envolvendo nisso desde o casamento, o div?rcio, as sociedades que fazemos e tudo que depende de um contrato.

? a morada da coopera??o no zod?aco e rege em nossa vida as negocia?es; o trato e a resposta que temos de nossa rela??o com o p?blico e a coopera??o que dispensamos e a que recebemos.

No fundo, Merc?rio atua fortemente sobre nossas atitudes em rela??o ao casamento e os que agem em nosso nome.

A posi??o do planeta na Casa 10, o ?meio do c?u? zodiacal, ? impulsionadora para nossas ambi?es, o reconhecimento e o sucesso mundano e junto a isso, est?o os elementos que regulam carreira, as possibilidades de ?xito social e o caminho que escolheremos para nossa vida.

A religiosidade e o interesse pelo estudo e as viagens tamb?m s?o bem posicionados.

Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro

Regente: Saturno

Para 2011, Merc?rio rege em Capric?rnio as nossas mais puras e importantes aspira?es e com isso atua sobre a mente, a religi?o, a educa??o, os nossos sonhos e as nossas vis?es.

Para o nativo, o ano ser? de envolvimento em grandes neg?cios e ?poca prop?cia a se aproveitar na pr?tica as li?es que aprendemos com a vida.

A influ?ncia do planeta regente do ano para os capricornianos se faz sobre os campos do trabalho e da sa?de englobados que s?o no setor zodiacal do dever e que sempre nos mostra o trabalho, a sa?de e os nossos h?bitos.

Por isso, haver? agora uma determina??o maior e forte sensibilidade na lida com emprego e empregados destacando o servi?o que prestamos aos outros.

O nativo poder? vir a se preocupar com assuntos imobili?rios e ter? que usar sua paci?ncia para lidar com esse tipo de problema.

Ser? um ano de recolhimento.

Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro

Regente: Urano

O signo do Aguadeiro, o sempre avan?ado e incompreendido Aqu?rio, ter? em 2011 um ano voltado ? criatividade na sua pr?tica di?ria.

Mas, a mais significativa influ?ncia para o signo est? no fato do planeta atuar diretamente sobre o amor, os romances, os filhos, os prazeres e o lazer.

Ser? ?poca n?o apenas de dar curso aos sentimentos, mas atentar tamb?m ao campo material onde Merc?rio rege os empreendimentos e indica a nossa atitude emocional que tem como destaque a originalidade e os canais criativos, al?m da capacidade dram?tica.

O aquariano vivenciar? tamb?m durante 2011 rela?es fortes com assuntos ligados a heran?as e legados e a sua sexualidade em per?odo que poder?amos dizer voltado plenamente ? capacidade de renova??o.

O ano n?o ser? ben?fico aos investimentos de risco e nos pr?ximos meses o nativo estar? em busca da sinceridade e da amizade nas suas rela?es pessoais.

Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

Regente: Netuno

Merc?rio reger? para no pisciano em 2011, as casas IV e VII que t?m por campo de atua??o a seguran?a e o controle de nossas vidas abrangendo assim o lar, a vida em fam?lia, suas ra?zes e a hereditariedade.

? uma ?poca que mostra forte influ?ncia sobre as bases sobre as quais constru?mos nosso car?ter.

Junto a isso, o ano ser? dedicado ? coopera??o, ?s uni?es e ?s parcerias tanto de neg?cios quanto afetivas, e nisso est?o tanto o casamento quanto o div?rcio

? uma fase de destaque para processos, negocia?es, o trato e a resposta que temos do p?blico para nossos atos, a coopera??o que dispensamos e que recebemos e as nossas atitudes em rela??o ao casamento e os que agem em nosso nome.

Fonte: ?Voc? e seu signo em 2010? ? Editora Nova Era ? Grupo Editorial Record ? Rio de Janeiro ? Novembro de 2009