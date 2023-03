Terça-feira, 1º de dezembro de 2009, atualizada às 18h46

Operação Natalina reforça policiamento no Centro da cidade

Aline Furtado

Repórter

A Polícia Militar (PM) de Juiz de Fora dará início, no próximo sábado, 5 de dezembro, à Operação Natalina 2009. A ação visa a orientar a população da cidade com relação aos cuidados ao andar pelas ruas do centro comercial na época de movimento intenso no comércio, devido às compras de final de ano. O objetivo é evitar pequenos crimes, como furtos e roubos.

De acordo com o capitão da 30ª Companhia de Polícia Militar, Wallace Brandão Vidal, haverá reforço de policiamento na região comercial de Juiz de Fora. "Contaremos com aumento da tropa de policiais da área administrativa, a fim de coibir crimes." O comandante destaca que o policiamento se dará em dias de movimento mais intenso no comércio, como os sábados e as vésperas das comemorações. Além disso, haverá efetivo maior próximo aos caixas eletrônicos do Centro. "São 26 pontos bancários que precisam de maior policiamento."

Segundo o capitão, é importante que as pessoas tenham atenção redobrada, pois o maior volume de dinheiro circulando na cidade — devido ao pagamento do 13º salário — e o movimento mais intenso acabam por motivar a ação dos criminosos. O oficial ressalta, ainda, que as pessoas não devem reagir em nenhuma situação.

Confira as dicas da PM para sua autoproteção Cuidado com bolsas e sacolas. Prefira carregá-las à frente do corpo.

Evite portar grandes quantias de dinheiro, prefira valores menores ou utilize cheque ou cartão.

Evite exibir dinheiro em público.

Dispense a ajuda de estranhos ao usar caixas eletrônicos.

Ao sair de bancos, olhe para os lados, verificando se está sendo seguido. Caso perceba que tem alguém o acompanhando, não reaja, procure um policial militar.

Prefira os horários de menor movimento para realizar suas compras.

Evite locais onde há grande aglomeração de pessoas.

Se possível, saia de casa acompanhado. Isso evita a ação dos ladrões.

Esteja sempre atento ao movimento a sua volta e aos seus pertences.

