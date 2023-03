Max Klim maxklim@acessa.com

O novo ano para todos os signos

Áries

21 de março a 20 de abril

Regente: Marte

A Lua e o nativo de ?ries: durante o ano a Lua ampliar? a agressividade e a expressividade das emo?es do filho de Marte. Sua a??o no primeiro signo se d? por fazer com que o nativo se sobressaia em situa?es em que as decis?es r?pidas sejam essenciais. Ser? ano de entusiasmo mut?vel o que acelerar? ainda mais a tend?ncia de ?ries de deixar de lado a persist?ncia e partir para novos interesses assim que se assenhorear daquilo que lhe atrai a aten??o. O entusiasmo de ?ries torna-se mut?vel e passageiro com qualquer coisa. Mas, este ser? um ano de muita originalidade, com o senso inventivo e inovador do nativo levado a graus muito altos. H? que se cuidar nestes doze meses da confian?a excessiva e a previs?o insuficiente em todos os campos da viv?ncia cotidiana. O nativo de ?ries vai se revelar l?der nato e os que exercem chefia ser?o muito beneficiados.

Destaque: Urano estar? transitando ?ries neste ano atuando diretamente na sua impetuosidade, inventividade e idealismo. Marte, em boa parte deste favor?vel per?odo reger? seu signo oposto, Libra trazendo maior controle aos seus atos e ampliando sua capacidade de convencimento e dom?nio o que lhe dar? soma ainda maior da capacidade de mando e lideran?a em tudo que empreender.

Touro

21 de abril a 20 de maio

Regente:O planeta Terra e V?nus na condi??o de corregente

A Lua e o taurino: para o nativo do segundo signo o ano de 2012 ser? per?odo de estabilidade emocional em um quadro que d? maior ?nfase ao campo material com as emo?es dirigidas e voltadas para o conforto que nos d? a posse e a propriedade. As exig?ncias em torno da qualidade daquilo que almejamos se torna maior e nestes meses, o taurino vai exigir o melhor de tudo. O apego a ideais, sonhos e ambi?es ser? muito maior que o natural no signo e suas rea?es a pessoas, fatos e opini?es ser?o lentas, por?m muito fortes. Um aspecto que avoluma e neste ano ganha import?ncia ? a capacidade intuitiva natural do signo. Haver? maior ambi??o por conquistas materiais e a tend?ncia ao conservadorismo e ? aceita??o somente do que ? convencional se tornar?o ainda mais evidentes, moldado decis?es e pensamentos.

Destaque: J?piter em seu signo dar? o tom e os rumos de um ano em que as finan?as e assuntos relacionados a dinheiro ganhar?o significado maior e definitivo em sua vida. Haver? agora uma compreens?o maior dos rumos a se tomar para o amanh? num ano que ter? significado importante para a determina??o dos rumos a seguir com seus ideais e sonhos.

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

Regente: Merc?rio

A Lua e o geminiano: no signo da versatilidade a Lua amplia a capacidade de G?meos de se realizar nos contatos ef?meros e na satisfa??o superficial de sua curiosidade. A a??o do nosso luminar sobre o signo da comunica??o far? com que a necessidade de novidades no cotidiano mostre mudan?as constantes no dia a aia e percep??o r?pida e precisa, embora em racioc?nio desapaixonado, mut?vel e por vezes ca?tico. A busca pela a??o e o movimento ser?o base constante dos dias deste per?odo e o geminiano e a geminiana se ver?o envoltos por sentimentos mut?veis e muita tens?o nervosa. A natureza inquieta do signo ? ainda mais exagerada sob esta influ?ncia o que indica para a mulher, superficialidade e falta de apego ?s pr?prias ra?zes. Para o homem indica a atra??o pelo prest?gio social.

Destaque: O terceiro signo se beneficiar? da posi??o de J?piter no segundo semestre quando sua capacidade criativa e imagina??o estar?o no ponto m?ximo da organiza??o e da originalidade. H? que se controlar neste ano o temperamento e as explos?es de intoler?ncia nas s?bitas mudan?as de humor e ?nimo, fator que estar? presente nos seus relacionamentos mais pr?ximos em todos os meses de 2012.

Câncer

21 de junho a 20 de julho

Regente: Lua

A Lua e o canceriano: Em seu pr?prio domic?lio na roda do zod?aco, a Lua dar? ao nativo do quarto signo um ano de lembran?as, apego ao passado, liga??o profunda com as ra?zes e a hereditariedade em um quadro que o far? mais firme na busca de seus objetivos pessoais. A tenacidade assim ser? a marca distintiva do filho de Selene neste ano. Mente meditativa e lenta nas an?lises e conclus?es; temperamental e por vezes infeliz sem sentido e com latente tend?ncia ? busca pela tranquilidade e passividade, C?ncer ter? fase de sensibilidade ? flor da pele. Seguir intui??o, premoni??o e palpites poder? lev?-lo a bons caminhos nos desafios do cotidiano no per?odo em que parcim?nia, economia e cuidado em rela??o a dinheiro e propriedades vai ser constante nos dias do nativo. As artes, com pendor maior para a m?sica, a poesia e o teatro ganham maior significa??o.

Destaque: um aspecto ? significativo para o canceriano al?m das ?bvias benesses trazidas pela Lua. Netuno ? o senhor dos mares - rege Peixes tamb?m ele um signo do seu elemento, a ?gua. Isso mostra amplia??o do senso m?stico em meses de profunda inspira??o com sensibilidade levada a extremos. Ser? ano de descobertas e novos conceitos que ir?o mudar os rumos de suas decis?es apresentar-lhe perspectivas de crescimento para o futuro.

Leão

21 de julho a 22 de agosto

Regente: Sol

A Lua e o leonino: para o signo que tem por maior s?mbolo a presen?a do ator ? frente do palco para receber aplausos, o ano de 2012 ser? de amplia??o da autosufici?ncia e da confian?a do leonino em seus dons e dotes pessoais. ? fase de dar curso ? dramaticidade nas suas emo?es ainda que distanciado do foco de sua aten??o e pensamentos. A capacidade que o filho do Sol tem para a avalia??o dos outros e suas motiva?es ser? ainda mais aumentada. O novo ano ter? uma nova postura mental para o leonino que se vai ver com nobreza nas emo?es, alcance de sonhos de mando e de poder e posi?es de destaque em todos os seus empreendimentos. A ambi??o ser? muito exagerada neste ano e control?-la ser? exerc?cio a se exigir permanentemente do nativo e da nativa do signo do Poder. Artes, luxo e crian?as ir?o concentrar aten?es.

Destaque: Marte, planeta da a??o e da luta, da conquista e da iniciativa, pelo tr?nsito no quinto signo no primeiro semestre aponta para os leoninos uma fase de ardor e generosidade; magnetismo pessoal e capacidade para ver tudo em larga escala com um excessivo personalismo que o desafia a ser controlado para que n?o empane as conquistas que ser?o frequentes em seu dia a dia.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Regente: Merc?rio

A Lua e o virgiano: no signo da deusa Ceres a influ?ncia da Lua se d? na amplia??o de algumas caracter?sticas mais distintivas do virgiano e da virgiana. A tend?ncia se mostrar mais seletivo e discriminador nas suas escolhas, palavras e pensamentos se torna mais aguda e firme. Isso se dar? em 2012 trazendo maior ?nfase ?s qualidades mentais que se tornam mais voltadas ? praticidade e ? firmeza no pensar e fazer. ? ?poca de se dar mais valor ?s pequenas conquistas do dia a dia sem deixar que coisas obtidas com esfor?o caiam no esquecimento do descaso. Apego ao oculto; temperamento mut?vel e conservadorismo nas atitudes e princ?pios dominar?o as rela?es do nativo de uma forma mais exagerada. ? o ano do professor no signo de Virgem que ver? ampliada sua capacidade para doutrinar, ensinar, dirigir e encaminhar.

Destaque: Os rumos do ano ser?o dados pela posi??o de Marte que a partir de julho enfeixa as influ?ncias sobre seu cotidiano. Com isso sua disciplina ? exagerada e a meticulosidade aparece f?cil. O ano ser? de muito trabalho e boa capacidade de organiza??o em fase que lhe pedir? tempo para o lazer e o descanso como forma de compensa??o pelo desgaste natural a que voc? mesmo se imp?e.

Libra

23 de setembro a 22 de outubro

Regente: V?nus

A Lua e o libriano: a Balan?a pender? em 2012 para o campo da experimenta??o e do ensaio e erro para o aprimoramento de sua caminhada pelo planeta. A influ?ncia lunar em Libra d? a lucidez necess?ria para que se viva dia a dia com os olhos postos no momento e n?o em tempos passados ou futuro distante. O sentido de realidade se mescla a fase de impress?es sensoriais muito fortes. Mas, ? uma fase que exigir? muito do nativo e da nativa do signo de V?nus. Controlar os caprichos; refrear a inconst?ncia e deter o senso cr?tico ser?o tarefas permanentes dos dias desta nova fase. Haver? maior presen?a social dos librianos em uma ?poca prop?cia a escolha do refinamento nas rela?es afetivas e gosto apurado em m?sica, poesia e artes. Este ? momento muito significativo pela amplia??o da capacidade de julgamento de Libra.

Destaque: a presen?a forte e determinante de Saturno em seu signo ? em boa parte do ano retr?grado ? mostra que esta fase ? prop?cia a apura??o de sua capacidade de julgar e avaliar trazendo ?xito em fun?es que exijam escolha e decis?o. Mas de fevereiro a junho h? que se cuidar das exig?ncias excessivas e das manifesta?es de intoler?ncia nos seus relacionamentos e no trato com as pessoas mais pr?ximas.

Escorpião

23 de outubro a 21 de novembro

Regente: Plut?o

A Lua e o escorpiano: para os nativos do signo da determina??o o novo ano promete emo?es intensas e desejos poderosos. Ser? fase de ci?me por pequenas coisas; orgulho bastante expl?cito e senso de posse muito exagerado. Mas, em compensa??o, sua determina??o por alcan?ar objetivos e planos ser? vitoriosa, especialmente naquilo que disser de mudan?a de estatus e posi??o social. Haver? vantagem com a aplica??o pr?tica da capacidade de observa??o e uma aguda percep??o de pessoas e inten?es nos seus relacionamentos sociais e n?o emocionais. O ano pede cuidado com as palavras e com tudo que estiver relacionado ao sexo quando houver a interfer?ncia de outras pessoas em seus desejos. 2012 pode ser um ano de muitas boas op?es se o filho da ?guia agir com modera??o e prud?ncia.

Destaque: o ponto alto da reg?ncia em seu signo se dar? com a chegada de Saturno no final do segundo semestre. Mas, essa caminhada do planeta dos an?is faz com que em 2012 bons ventos tragam benesses nas finan?as e um quadro de persist?ncia e determina??o aos seus dias. A resolu??o e a fixa??o ser?o constantes no seu modo de agir no cotidiano.

Sagitário

23 de outubro a 21 de novembro

Regente: J?piter

A Lua e o sagitariano: para o nativo do signo do Arqueiro, o novo ano vai trazer maior influ?ncia daquele que ? o seu s?mbolo desde a Antiguidade: o Centauro. Agora, o idealismo e os sonhos de realiza??o do sagitariano e da sagitariana se tornar?o mais f?ceis para se alcan?ar e dentre eles, ganhar?o em import?ncia e ?xito os que dizem do ensino e do aprendizado. Haver? nesses meses de conquista de novos espa?os, uma forte atra??o para o oculto; o que ? misterioso e um crescente apego ? religi?o e cren?as. H? que se cuidar durante todo o per?odo do uso da cr?tica que pode levar a situa?es complicadas e desencontros indesejados. 2012 ser? para todos os nativos do signo uma fase bastante prop?cia para ordenar os rumos do cotidiano e organizar a vida e a rotina de forma concreta e bem mais produtiva. O ano ser? de mudan?as.

Destaque: seu regente, o senhor da prote??o e da benevol?ncia, J?piter, tem caminhada anual por Touro e G?meos acionando os mecanismo de controle e ganho fazendo um per?odo de vantagens financeiras que ser?o mais evidentes no primeiro semestre. Depois, sua capacidade de cria??o e produtividade com o trabalho se ampliam de forma not?vel trazendo boas perspectivas materiais.

Capricórnio

22 de dezembro a 20 de janeiro

Regente: Saturno

A Lua e o capricorniano: nosso luminar no signo do trabalho est? em detrimento, vale dizer enfraquecida na sua influ?ncia. Mas, ao contr?rio do que pode parecer, essa posi??o ? positiva, pois evitar? que o ano seja de reserva, frieza e distanciamento. Voc? estar? em busca de aumento de prest?gio e conceito e ter? ?xito nessa caminhada. A popularidade e a fama ser?o os pontos de destaque no passar dos meses e sua busca por afirma??o bem sucedida. Mas, h? que se cuidar de uma forte tend?ncia ? melancolia e ao isolamento que estar? permanentemente aflorando na sua forma de se comportar. O filho da Cabra das Montanhas valorizar? mais a independ?ncia e proporcionar? uma ?poca especial de muita sensibilidade para os relacionamentos pessoais. O seu ano pedir? conten??o com o dinheiro e permanente cuidado com suas economias.

Destaque: a posi??o de maior import?ncia em seu mapa anula est? no tr?nsito lento e forte de Plut?o, o senhor da reforma e da transforma??o. Isso mostra que voc? ainda vive a fase de evolu??o que amplia suas perseveran?a e ambi??o dando-lhe maior capacidade de gerir os recursos da pr?pria vida. Neste ano o nativo deve conter o conservadorismo e a rigidez dos seus conceitos e valores.

Aquário

21 de janeiro a 19 de fevereiro

Regente: Urano

A Lua e o aquariano: para o signo do Aguadeiro o ano ser? fase de afirma??o de seu desprendimento tanto em rela??o a coisas materiais quanto ao conhecimento e a palavra. 2012 para os nativos do signo dos avan?os e da conquista mostrar? ?poca de por em pr?tica planos antigos e ideais reprimidos. Estar?o o aquariano e aquariana sempre em busca da realiza??o de alguma coisa que almejam fortemente. Isso pode levar a um quadro de des?nimo com as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Mas, ainda que lentamente, ganhos ser?o obtidos e o resultado final da fase ser? ben?fico. Haver? agora apego maior a pol?tica, princ?pios de conviv?ncia social e manifesta??o de energia criativa em tudo o que fizer. A amizade e os amigos ser?o destaque neste ano que o far? se voltar muito ?s causas sociais e caritativas.

Destaque: Urano, seu regente, demora passagem por ?ries e carreia para o nativo maiores energia e engenhosidade trazendo pioneirismo a tudo o que empreender. Voc? se ver? voluntarioso, independente e engenhoso at? nas pequeninas coisas do dia a dia numa fase em que deve direcionar seu esfor?o e seu olhar para os canais construtivos do cotidiano.

Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

Regente: Netuno

A Lua e o pisciano: o instinto; os dons ps?quicos de intui??o e premoni??o e a sensibilidade diante da palavra e das inten?es alheias ser?o pontos de destaque para o filho e a filha de Peixes neste novo ano. 2012 ver? o nativo distanciado das decis?es diante dos desafios de seu dia a dia. ? fase de certa apatia diante do mundo e isso deve ser combatido com posturas mais firmes e determina??o para se buscar o sucesso. Do lado positivo o ano trar? senso de realismo que vai beneficiar a todos no passar dos dias quando o pisciano e a pisciana estar?o agindo com clareza de inten?es e seguros do que pretendem. J? no campo das debilidades da fase, os nativos devem cuidar para que as desilus?es e desgostos n?o se tornem rea??o permanente nos seus relacionamentos pr?ximos. Haver? satisfa??o com a lida com as artes.

Destaque: a reg?ncia de Netuno em seu signo ? o aspecto de maior express?o para voc? neste novo ano. Por transitar o pr?prio signo Netuno o far? inspirado, espiritualizado al?m do que lhe ? normal e prof?tico nas suas idealiza?es inspira??o em fato que amplia a natural tend?ncia ps?quica do pisciano. Seu talento para poesia e m?sica ser? muito ampliado.