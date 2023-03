Juiz de Fora no ano da razão

Max Klim 30/12/2010

Criada oficialmente no fim da manhã de 31 de maio de 1850, com a votação do desmembramento da área de Santo Antônio do Paraibuna do Município de Barbacena, a cidade de Juiz de Fora tem na análise astrológica o seu signo solar natal em Gêmeos (Sol em 9 graus e 43 minutos de Gêmeos); signo lunar em Aquário (Lua em 11 graus e 26 minutos de Aquário) e ascendente em Leão (Ascendente em 16 graus e 24 minutos de Leão).

Tais posições de nascimento apontam, apesar da história a destacar por cidade do conhecimento, da palavra e da difusão do saber como uma comunidade surgida em signo mutável (Gêmeos), uma tendência que se acentua com o passar dos anos, a de tornar-se um centro urbano estável, acomodado, preso a sua maneira especial de ser, diferente em meio da todas as cidades mineiras e fechada em si, pela influência forte de dois signos — o lunar e o ascendente — fixos como o são Aquário e Leão.

No mapa de revolução solar para 2011, Juiz de Fora mostra forte concentração de corpos celestes — luminares e planetas — no seu hemisfério esquerdo superior, um indicativo de que o ano será marcado por intensa luta pelo destaque da cidade entre os demais municípios das Gerais, com planos e medidas mais objetivos nessa busca.

Por ter predomínio de influências no lado esquerdo do mapa, o chamado Levante Oriental, a cidade deve se conscientizar de que sua busca por crescimento e melhoria das condições de vida se fará solitária, com pouco apoio de outras esferas de governo. Será um ano de semeadura, vale dizer, de plantio das condições e medidas para o desenvolvimento local.

2011 terá como regente o planeta Mercúrio e, por isso, é apontado uma fase de domínio da razão sobre a emoção.

O mapa de revolução solar é o mais utilizado processo de análise sobre possibilidades, perspectivas e facilidades trazidas àquele a quem se analisa, pelo posicionamento dos planetas e luminares, durante os doze meses do período. Isso vale tanto para uma pessoa, quanto para uma entidade, como o é um município ou uma empresa.

Desde a antiguidade, os astrólogos usam de tais elementos para a realização de suas previsões. Suas indicações são valiosas e nos cabe um adendo a esta observação. Os aspectos planetários, aí incluídos os que se formam com nossos dois luminares — o Sol e a Lua —, mostram tendências, possibilidade e caminhos gerados pelas forças orbitais que geram e pelo campo formado pela força de seu deslocamento no espaço.

São esses movimentos que abrem as veredas para uma análise de tendências, facilidades, campos propícios ou desaconselhados a se trilhar nos meses analisados. Eles mostram as condições sob as quais se dará o desenvolvimento da vida da cidade, no caso de Juiz de Fora.

Por seu signo solar natal, Gêmeos, a cidade terá em 2011 uma forte influência de Mercúrio, agindo no campo da identidade juizforana; as tendências naturais do município e a forma com sua gente se expressa na abordagem da vida.

É posição que se relacione de forma direta com o modo com que o mundo vê Juiz de Fora e, com isso, revela seu caráter. Por isso, haverá tendência forte à interirização de seu prestígio, circunscrito à própria cidade e seus limites com uma espécie de "fechamento" na relação com outras cidades ou entes federativos.

Neste novo ano, o intelecto, o estudo e o conhecimento assumirão para a cidade proporção e significação maior na busca pelo aprimoramento e ampliação do seu autoconhecimento.

Na análise do mapa de revolução solar, desde a codificação da Astrologia pelos gregos, os astrólogos usam as casas zodiacais, como setores de vida para analisar as tendências e influências que se darão em cada uma dessas doze vertentes da vida de uma pessoa ou de uma comunidade.

Assim, para 2011, Juiz de Fora terá os seguintes aspectos a dominar-lhe e guiar sua vida econômica, comunitária, política e social:

Casa 1 – Campo da identidade, das tendências naturais, a forma de se expressar e a sua abordagem da vida. É o modo com que o mundo a vê e revela seu caráter

Juiz de Fora terá no novo ano, o seu Ascendente ou Casa 1 da RS em Câncer, o que farpa com que a cidade no todo, vivencie em 2011, uma sensação de envelhecimento e perda de prestígio, diante dos demais municípios em Minas, ainda que estatisticamente esse fato não se mostre real. Isso vai provocar debates em torno de planos para reorientar os rumos da política econômica e social no Município.

Casa 2 - Setor do zodíaco onde lidamos com valores, as questões financeiras, a forma de conduzir a própria economia por trabalho e esforço, os talentos e recursos naturais

Por ter neste novo ano a sua Casa 2 da RS em Leão — seu signo ascendente — Juiz de Fora mostrará mais intensamente e de forma destacada sua liderança econômica regional, consolidando uma tendência a mudança de rumos, deixando os campos da atividade produtiva industrial e de comércio, para se consolidar no setor de serviços. O ano será de contenção nas despesas e gastos do município, com controle mais efetivo sobre a dívida pública. No campo privado há o risco de problema significativo — quase dramático mesmo — com episódio que envolverá um expoente da economia local, possivelmente uma empresa, que vai abalar fortemente a opinião pública. O PIB juizforano deve aumentar de forma mais acentuada que nos últimos anos e haverá ajuda de figura influente no campo do poder para aumentar o prestígio da cidade.

Casa 3 - Esta casa rege a comunicação, o pensamento e os instrumentos utilizados para pensar, falar, escrever. É o campo do zodíaco que rege os padrões generalizados de raciocínio. É também a casa dos relacionamentos, de todas as formas de comunicação e lugares em que são trocadas informações

No campo de influência desta casa, a cidade a terá em Virgem, com a presença de Saturno, trazendo destaque à palavra escrita, à crítica, à análise e a literatura. Na mídia escrita e nos meios eletrônicos de comunicação, haverá mudanças significativas de rumo e o aparecimento de alguns conflitos, envolvendo comunicadores e pessoas de renome local. O ponto alto do setor no ano estará na organização de evento em torno de criação intelectual que irá trazer prestígio e renome. Autores e atores juizforanos ganharão destaque na mídia em todo o país e a imprensa será palco e vetor de tensões e conflitos de repercussão. Mas, nem toda notícia de destaque sobre a cidade será positiva.

Casa 4 - Rege os campos da segurança e controla a vida do cidadão, o lar, a família, as raízes e a hereditariedade. É o setor do zodíaco que mostra as bases sobre as quais se constrói o caráter

Com a forte influência por ter esta casa em Libra — signo do equilíbrio e da justiça — a cidade poderá ver novos rumos por ambicioso e abrangente planejamento urbano, que alterará as condições viárias e trará bons resultados ao cotidiano do cidadão comum. Isso envolverá não apenas mudanças em trânsito, mas também um aspecto forte envolvendo ligações de bairros com o centro e bairro a bairro. Um projeto ambicionado será concretizado nesse setor e Juiz de Fora se reafirmará cidade pioneira em algumas soluções urbanas e de conquista de qualidade de vida. O chamado "mobiliário urbano" será o destaque do ano nesse campo.

Casa 5 - É a morada zodiacal da criatividade revelando a influência dos planetas e luminares sobre o amor, os romances, os filhos, os prazeres e o lazer, as especulações e os empreendimentos. Indica a atitude emocional e tem como destaque a originalidade e os canais criativos. Também rege a capacidade dramática

O mapa de revolução solar aponta a casa 5 em Escorpião neste ano para a cidade. Com isso, Juiz de Fora passará por uma fase que pode ser apontada de "eventos vulcânicos" dado a sua importância e magnitude no campo da política. Poderão ocorrer fatos que tumultuarão a vida da comunidade. Nas artes, o teatro ganhará importância e destaque com prestígio a algum ator, atriz ou grupo teatral novo. Nos esportes, o ano não será propício aos clubes locais nas mais diferentes modalidades esportivas, pois não há indicação de ganho de expressão nesse campo.

Casa 6 - Nesta casa está o campo do dever e nela se mostram o trabalho, a saúde e os hábitos. Este setor rege emprego e empregados, o serviço que se presta aos outros e, na sua regência, trabalho e saúde estão entrelaçados

A Casa 6 da RS de Juiz de Fora estará agora em Sagitário e isso aponta um ano em que haverá destaque para as relações de trabalho, onde se espera crescimento e vantagens moldados com bastante entusiasmo e fervor, desde que acredite nas finalidades de qualquer ato nesse campo. Mas, a cidade deverá aprender a conviver com conflitos de natureza trabalhista, relações entre empregado e empregador e choques nesse campo. Será um bom período para quem trabalha com assuntos ligados ao ar livre; à natureza e sua preservação e à velocidade. A qualidade de vida vai ganhar maior significado para o cidadão comum.

Casa 7 - É a morada da cooperação no zodíaco e rege as parcerias tanto de negócios quanto afetivas, a união e os contratos além dos processos, negociações, o trato e a resposta que temos do público para nossos atos, a cooperação que dispensamos e que recebemos, a nossa atitude em relação a essas associações e em relação aos que agem em nosso nome

A posição de Plutão na Casa 7 do mapa de revolução solar da cidade, aponta um ano em que poderão surgir mudanças profundas, imperativas e inesperadas na vida social e política em Juiz de Fora. Não será bom período para duas das vertentes do poder público, o Legislativo e o Judiciário no município. Entraves, problemas e insatisfação poderão surgir nessas esferas da vida pública, afetando boa parte da comunidade. Um aspecto merece destaque: um contrato que agora se revela nocivo ao município estará sob o foco das discussões e poderá ser alterado pelos maus resultados que produziu. Por ser Plutão — nosso neoplanetóide — o corpo celeste que rege a transformação e o mundo oculto e subterrâneo, haverá muita surpresa, com alguma mudança radical em termos de representação do município nos meios políticos e a revelação de segredos ou fatos ocultos de grande impacto. Neste ano, JF terá a Casa 7 em Capricórnio, um indicativo de frieza e excessiva seriedade na relação entre as pessoas e seus representantes.

Casa 8 – Este é o campo das heranças, do dinheiro que vêm dos parceiros, da sexualidade e da nossa capacidade de renovação. Nesse setor do zodíaco, há a indicação da capacidade de lidar de modo eficaz com as alterações das condições primárias da vida

Novamente Juiz de Fora será envolvida pela polêmica em torno do lixo e de bens púbicos de uso comum, com serviços que serão questionados e forçarão alguma mudança significativa. Na roda dos destaques, está a cobrança de impostos que, alterados, poderão gerar insatisfação generalizada. A tradicional posição de Juiz de Fora na vanguarda dos movimentos de liberação sexual ganhará maior visibilidade durante o ano com ampliação do movimento GLS, talvez em torno do concurso de Miss Brasil Gay. Netuno na Casa 8 mostra que nas atividades econômicas os negócios podem ser ameaçados de forma imprevista, por perda de recursos ou empresa para outro município próximo. Neste ano, a cidade terá a sua Casa 8 da RS em Aquário o que indica situações inesperadas que afetem a economia local. A situação financeira e econômica da cidade poderá passar por altos e baixos, o que vai ser de difícil assimilação pela comunidade.

Casa 9 - É aquela que rege, no zodíaco, as mais caras e importantes aspirações e com isso mostra a mente, a religião, a educação, os sonhos e visões. Envolve os grandes negócios e mostra as lições que se aprende com a vida

As posições do ano apontam regência de Urano com esta casa posicionada em Peixes. Isso mostra que o debate em torno de temas ligados às universidades e ensino na cidade, será tumultuado e muito agressivo no correr do ano. Idéias, planos e propostas vão mudar bastante e algo revolucionário poderá surgir no bojo dessa previsão. As mudanças se farão comuns, tanto nos conceitos quanto no local de trabalho e relações mais próximas. Pode-se prever um ano de muitas mudanças; decisões significativas e revolucionárias e liberais. Haverá progresso na implantação de planos com o setor educacional. Mas, em contrapartida, a cidade vivenciará fase de perdas em assuntos legais nos quais pode ter dificuldade em resolvê-los em meio a muita coisa confusa ou indefinida.

Casa 10 – Este é o "meio do céu" ou ponto máximo de elevação da roda do zodíaco. Esta casa rege a nossa ambição, o reconhecimento e o sucesso mundano. Nela estão os elementos que regulam carreira, as possibilidades de êxito social, o caminho que escolhemos para nossa vida

O papel histórico da cidade na vida mineira entrará no debate comum durante um ano em que Juiz de Fora ganhará notoriedade nacional, por algum fato ligado ao seu passado distante. A medicina, a área militar e os esportes ganharão maior importância neste ano. A indústria ligada a metais terá seu melhor ano dos últimos tempos. Marte impulsiona dois campos significativos para a cidade — a cirurgia como prática médica e a metalurgia como atividade econômica, serão os campos de maior destaque em 2011. Júpiter na Casa 10 mostrará um ano em que serão favorecidas as atividades de negócios, desde que os projetos não sejam utópicos. A vida social também vai melhorar muito e ganhará destaque regional. O período será indicado para começar alguma coisa nova em termos de atividade produtiva e industrial.

Casa 11 – Setor do zodíaco que mostra a consciência social e a capacidade que temos de consolidar as relações da sociedade com seus agentes. Rege a atitude que se toma em relação aos outros; os relacionamentos não emocionais; os desejos de vida e os objetivos que traçamos para o cotidiano

Esta é a casa de maior significado no mapa de revolução solar de Juiz de Fora em 2011. A cidade terá este campo em Touro o que aponta segurança, firmeza, egocentrismo e determinação e nela estarão nada menos que nossos dois luminares — o Sol e a Lua — e dois fortes planetas: Mercúrio e Vênus. Isso mostra aumento de prestígio pela ação de seus filhos; ajuda importante em algum assunto difícil e fase propícia a se tentar concretizar algum antigo projeto. A Lua nesta casa mostra que 2011 será um ano em que os sonhos e esperanças dos juizforanos passarão por alterações notáveis. O papel da mulher na vida da cidade — tradicionalmente um reduto machista da vida pública mineira — vai aumentar de forma sensível. Mercúrio abre caminhos para ampliação dos círculos de relacionamentos institucional da cidade e melhora nas vias de acesso à região podem ser fator dessa mudança. Haverá importante evento envolvendo jovens, a movimentar a vida comunitária. Por fim, a influência de Vênus na Casa 11 se dará pela força com que agirão alguns juizforanos para tentar realizar seus projetos úteis à vida da cidade. O campo social merecerá destaque no ano e atividades relacionadas ao meio artístico ganharão forte apoio.

Casa 12 – Este é, no zodíaco, o setor onde se mostram nossas forças e fraquezas desconhecidas. É o campo do subconsciente, das tristezas, sofrimentos, limitações e obstáculos. Mas também é o ambiente da consciência interior, da caridade, da simpatia e do bem estar que expomos ao público. É nesta casa que escondemos nossos problemas existenciais e registramos os débitos a pagar por carma. Popularmente é a casa erroneamente chamada "inferno zodiacal", uma vez que ao mesmo tempo em que mostra restrições, abre caminho para solucioná-las

Em 2011, Juiz de Fora terá a sua Casa 12 da RS em Gêmeos o que mostra que a cidade deve se preocupar mais em melhorar suas atividades de apoio social e investir forte no campo da saúde da família; dos programas de atendimento a carências existentes nas áreas periféricas do município, de onde virão demandas e conflitos sérios. Será necessário, durante o ano, controlar a agitação e a inquietação desses bolsões de carências, que poderão prejudicar fortemente a vida comunitária. Agir com calma e de forma objetiva evitará danos mais graves à vida do cidadão.

