29/12/2008

Madalena Fernandes

Revis?o

Faltando tr?s dias para a posse dos vereadores eleitos nas elei?es municipais de 2008, os suplentes Ant?nio dos Santos Andrade (? esquerda na foto) e Natanael Gravino de Oliveira (? direita na foto) tomaram posse na tarde desta segunda-feira, 29 de dezembro, na C?mara Municipal. Eles est?o substituindo Oliveira Tresse (PCdoB) e Jos? Emanuel (PSC), que perderam o mandato por trocar de partido ap?s o prazo estabelecido pela Justi?a Eleitoral.

As cadeiras foram consideradas vagas no ?ltimo dia 23, quando a Mesa Diretora da Casa se reuniu ap?s comunicado encaminhado ao Legislativo pela Justi?a Eleitoral. Os dois novos vereadores permanecem no cargo at? esta quarta-feira, dia 31. Segundo a assessoria de imprensa da C?mara Municipal, n?o h? reuni?es agendadas at? esta data.