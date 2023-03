Nota legal

Todos os direitos de uso para publica??o, transmiss?o por broadcast, ou qualquer outra forma de veicula??o do material referido na Internet foram cedidos ? ARTNET Sistemas Internet Ltda. em CONTRATO DE CESS?O DE DIREITO AUTORAL assinado pelo Sr. Carlos Alberto Lemes de Andrade, pseud?nimo MAX KLIM.

Os interessados em contratar o servi?o de veicula??o do material de autoria de MAX KLIM devem preencher e enviar o formul?rio do link FA?A SEU PEDIDO.

Desta forma, enquanto se providencia a confec??o e assinatura do CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS espec?fico, no prazo m?ximo de 30 (trinta) dias, este documento se constitui em MANIFESTA INTEN??O das partes em confirmar contratualmente os termos aqui informados para CESS?O DO DIREITO DE USO NA INTERNET DAS PUBLICA??ES SOBRE O TEMA ASTROLOGIA DE MAX KLIM.