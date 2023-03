Observa??o

Usu?rios e visitantes de Parceiro autorizado ter?o acesso ao conte?do da MAX KLIM ASTROLOGICAL NETWORK com a op??o de conte?do escolhida, e atrav?s de sistema de acesso controlado por programa da ARTNET. Assim, com acesso ? p?gina customizada.

Confira o exemplo:

www.maisde50.com.br/horoscopo_cobrand.asp, onde a parte superior da tela (altura de 90 pixels e largura total) ? de total ger?ncia e responsabilidade do Parceiro cadastrado, com a inclus?o de sua logo e banners de seus anunciantes, a seu exclusivo crit?rio.

Para o frame inferior, abaixo da ?rea exclusiva do parceiro, o lay-out e a est?tica ser?o neutras para adequa??o ? p?gina do parceiro, incluindo conte?dos, banners e ?cones produzidos e definidos pela ARTNET, sem preju?zo de qualquer material exibido pelo parceiro em sua ?rea exclusiva. A confec??o, manuten??o e veicula??o das p?ginas s?o de responsabilidade da ARTNET Sistemas Internet e estar?o ? disposi??o de cada parceiro, conforme sua op??o de conte?do, diariamente e prontas para imediato uso, no caso do hor?scopo di?rio, ou nas datas e hor?rios estabelecidos para a atualiza??o de cada uma das demais se?es espec?ficas da op??o contratada. Ser? tamb?m entregue ao parceiro, com a freq??ncia solicitada, estat?stica de acesso de visitantes e usu?rios originados em seu site.

Estamos prontos para qualquer esclarecimento adicional que se fizer necess?rio. Desde j? colocamo-nos ? disposi??o para a an?lise e inclus?o de outros itens de sua conveni?ncia. Mande-nos informa?es (abrang?ncia, visita??o, espa?os para publicidade, patroc?nios, etc.) para desenharmos juntos o melhor conjunto de servi?os necess?rios e avaliarmos outras possibilidades e alternativas para desenvolvermos nossos trabalhos comuns. Acreditamos ser tamb?m interessante um contato telef?nico para aproximarmos nossos neg?cios, por isso solicitamos que nos forne?a seus telefones de contato.