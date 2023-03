Um dos temas mais discutidos em astrologia, com profunda influ?ncia sobre as pessoas, ? a dos regentes dos signos, os planetas e corpos celestes que influenciam este ou aquele signo, dando aos nativos uma caracter?sticas espec?fica, bem t?pica do pr?prio astro e que vem sendo questionada por muitos dos mais importantes autores e estudiosos.

Um dos pontos mais discut?veis est? na reg?ncia de alguns signos, entre eles Touro que ? apontado usualmente sob influ?ncia de V?nus ? que tamb?m rege Libra; Virgem, que ? apontado um signo governado por Merc?rio, o planeta de G?meos e Escorpi?o, o ?nico signo de reg?ncia dupla ou co-reg?ncia, no zod?aco.

A reg?ncia planet?ria foi estabelecida entre os caldeus e usava at? bem pouco tempo, os corpos celestes conhecidos. Dela estavam exclu?dos Netuno, descoberto em 1846 pelo astr?nomo alem?o Galle, com base nos c?lculos orbitais de Le Verrier e o discut?vel Plut?o que, revelado s? em 1930, tem hoje discutida at? a sua condi??o de planeta, vez que muitos o consideram um aster?ide do cintur?o que envolve o sistema solar.

Pela exist?ncia de mais signos, doze no total, que planetas conhecidos, explica-se a dupla reg?ncia em Escorpi?o que at? o in?cio deste s?culo era apontado um signo governado por Marte e a posi??o de V?nus e Merc?rio que ganham dois signos cada um, como forma de se adequar os planetas do sistema solar ao n?mero de divis?es do zod?aco.

Estudos realizados pela astr?loga e pesquisora americana Linda Goodman, um dos mais importantes nomes do esoterismo mundial at? sua morte, e publicados no livro "Os C?digos Secretos do Universo", editado no Brasil pela Editora Nova Era, mostram eu existem dois planetas ainda desconhecidos pelos seres humanos: Pan-Horus, regente de Touro e Vulcano, regente de Virgem. A estudiosa americana d? Plut?o regente ?nico de Escorpi?o.

Pela tabela publicada por Linda Goodman, s?o os seguintes os regentes dos signos:

?ries

Marte, o planeta que rege e expressa o princ?pio da for?a e da conquista, do come?o da idade madura, da cr?tica e da pol?mica, do dom?nio, da viol?ncia e dos desejos, de tudo que diz da arte da guerra e dos militares, das inimizades, da emboscada e da paix?o.

Touro

O planeta Terra ou V?nus, o planeta dos princ?pios da atra??o e da fus?o, da hamoniza??o, da arte do sexo, da dan?a do canto, da juventude e das mulheres, dos artistas, do amor, da ternura, da beleza e da est?tica. Para Linda Goodman, nada h? de mais errado que esta reg?ncia que n?o simboliza Touro. Seu regente seria o planeta Pan-Horus, ainda n?o descoberto e que encerraria em si as caracter?sticas mais pr?prias do signo. Modernamente considera-se mais apropriada a reg?ncia da pr?pria Terra sobre o signo.

G?meos

Merc?rio, o planeta da versatilidade e do intelecto humano em sua mais clara express?o, da respira??o, do nervosismo, dos neg?cios, especialmente da troca e da compra e venda, do jornalismo, da literatura e da adolesc?ncia.

C?ncer

Lua, o nosso sat?lite, tecnicamente n?o inclu?do na condi??o de planeta e que tem profunda liga??o com o ser humano. A Lua representa a fecundidade, a maternidade, os princ?pios do matriarcado, a imagina??o, a esposa e a serva, o lirismo e a poesia, o primitivismo e os alimentos.

Le?o

Sol, a ?nica estrela do nosso sistema, centro planet?rio ao qual nos ligamos pela pr?pria exist?ncia das condi?es de vida no planeta. Representa o princ?pio da vida e do calor, o cora??o e centro, o poder e a virilidade, o hero?smo, a generosidade e a ?tica e o mestre.

Virgem

Merc?rio. Aqui se d? o primeiro caso de dupla reg?ncia, uma vez que Merc?rio ? o planeta regente de G?meos e aquele que guarda com o signo sua maior proximidade em caracter?sticas. Linda Goodman nos fala de um novo planeta ainda a ser descoberto e que teria os princ?pios t?picos do signo de Virgem.

Libra

V?nus. Neste caso, o regente do signo guarda todos os elementos pr?prios do signo. V?nus, a deusa do amor e da beleza, expressa bem as caracter?sticas librianas e n?o se aproxima sequer do outro signo que rege, Touro. V?nus seria, nas mais avan?adas pesquisas em astrologia regente apenas da Balan?a, sem qualquer v?nculo com Touro.

Escorpi?o

Plut?o, o planeta que rege os princ?pios da transforma??o e transmuta??o, a mediunidade e o sentido de espiritualidade entre os humanos, o lado oculto da vida, o escuro e o invis?vel, a destrui??o e a morte. A autora americana elimina de vez a co-reg?ncia de Marte no signo, deixando-a exclusivamente com ?ries.

Sagit?rio

J?piter, o planeta que rege os princ?pios de expans?o e coordena??o, a ordem e a autoridade, a busca do bem estar e do ?xito, a justi?a e a natureza jovial do ser humano, mostrando assim elementos bem t?picos desse signo do Fogo.

Capric?rnio

Saturno, o planeta que era apontado na Antig?idade ?o grande mal?fico? mas que, na verdade, simboliza os importantes princ?pios da concentra??o, a abstra??o, a in?rcia, a reavalia??o e a medida, a velhice e a experi?ncia, o ci?me e a ambi??o humana, concentrando em si o conservadorismo da esp?cie.

Aqu?rio

Urano, o planeta que rege o princ?pio universal do fogo, da tens?o, da ere??o e do car?ter. Urano revela tamb?m, a conduta e a intelig?ncia t?cnica, o progresso e a aspira??o do absoluto, a paran?ia, a rebeldia e a ere??o, t?picos tra?os do signo que governa.

Peixes

Netuno, o planeta que guarda em si o princ?pio da ?gua primordial, o compromisso, a integra??o do homem ao seu universo, a anarquia, a esquizofrenia e o coletivismo, a sensibilidade e a difus?o e a intelig?ncia sensitiva que tanto distingue a nossa esp?cie.

Todos os planetas recebem suas caracter?sticas dos deuses gregos que os denominaram.

Este estudo ? melhor detalhado na colet?nea ?Voc? e seu signo? com um volume para cada signo - de autoria de Max Klim, editada pela Editora Nova Era do Grupo Editorial Record