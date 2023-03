A revolu??o solar

Pelo car?ter mercuriano, 2011 nos mostra na an?lise do mapa de revolu??o solar, uma forte concentra??o planet?ria na metade inferior do c?rculo zodiacal o que nos aponta uma fase de predom?nio da subjetividade e do instinto.

Com os dois luminares ? Sol e Lua ? posicionados no chamado Levante Oriental ? o lado esquerdo do mapa ? junto a cinco outros corpos, o mapa geral do ano nos mostra que esta ?poca trar? forte livre arb?trio quando a vontade popular se manifestar? de forma aguda e determinante na formula??o dos rumos do cotidiano.

2011 ser? um ano de semeadura, pois o que agora for plantado, certamente dar? frutos vi?osos em futuro bem pr?ximo.