(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu momento astral: bom aspecto aponta convivência harmônica com as pessoas próximas. Interesses materiais: o seu dia trará acerto financeiro em razão de atos corretos e mais firmes. Na condução de desafios no trabalho de rotina, procure ser tolerante. Vida íntima: valorize a convivência.