(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu momento astral: você terá reencontro e muitas lembranças que reavivarão relação com pessoa próxima. Isso irá fazê-lo saudoso e mais ligado ao passado. Interesses materiais: há hoje um quadro de compensação na lida com dinheiro e de exigência no trabalho. Vida íntima: carência de afeto.