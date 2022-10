(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: com bom trânsito em seu signo este período lhe trará prestígio e valorização de seus atos com positiva mudança de ânimo e humor. Interesses materiais: dias que têm quadro estável para suas finanças e na lida do trabalho. Vida Íntima: não se deixe influenciar por opiniões alheias.