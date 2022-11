(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu momento astral: quadro que o afetará nas mudanças de comportamento com pessoas de sua convivência social e amizades. Interesses materiais: você conta hoje com boa influência para a lida das finanças. Posição estável com o trabalho. Vida íntima: confidências e segredos que o preocuparão.