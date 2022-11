(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: você terá dias em que amigos se colocarão ao seu favor no trato com estranhos e nos planos da rotina. Interesses materiais: quadro benéfico por boa posição com novas obrigações de trabalho. Elementos benéficos em especulações e sorte em jogos. Vida íntima: inquietação com íntimos.