(22 de novembro a 21 de dezembro) - Destaque: o Sol começa a reger período que destaca em seu signo os campos da 1ª casa zodiacal com enfoque na sua individualidade, forma de se expressar e as relações com o meio em que vive. Hoje: indicações de dinamismo e inovações em seu cotidiano de trabalho. Oportuno apoio dos íntimos.