(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu momento astral: procure hoje agir com maior tolerância e harmonia em sua forma de se relacionar com os mais próximos. Isso mudará o rumo da rotina. Interesses materiais: você deve controlar gastos para evitar desequilíbrio nas finanças. Vida íntima: superação de preocupação com íntimos.