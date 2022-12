(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu momento astral: você hoje se verá preso a lembranças em um clima de saudade e apego ao passado com recordação de fatos importantes. Interesses materiais: acertada lida com dinheiro em dia no qual você pode enfrentar exigência nas tarefas do trabalho. Vida íntima: relações bem conduzidas.