(22 de novembro a 21 de dezembro) - Seu momento astral: seu comportamento ético e cauteloso poderá trazer tensão no trato com parentes próximos no trato pessoal. Interesses materiais: há hoje elementos positivos para a lida com o seu dinheiro. Mas, procure conter gastos. Vida íntima: mude decisões e forma de agir com íntimos.