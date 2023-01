(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento que lhe trará vantagem e nova oportunidade para concretizar sonhos com apoio de pessoas próximas. Interesses: superação de dificuldade financeira com a sua persistência recompensada na lida com tarefas e planos para o trabalho. Vida íntima: evite discussões e confrontos.

