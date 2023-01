(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: dias nos quais as suas decisões serão pensadas e acertadamente cautelosas, sem arroubos e excessos que possam comprometê-lo no futuro. Interesses: vantagem profissional e acerto nas decisões com as suas tarefas e seu dinheiro. Vida íntima: supere a indecisão e seja firme ao agir.

Janeiro 2023