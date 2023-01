(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: boa posição em seu signo lhe dará relações harmoniosas em quadro de segurança com as obrigações sociais e atividades de grupo. Interesses: bons indicadores marcarão as exigências e desafios na lida com dinheiro. Vida íntima: indicação benéfica o favorecerá com muita emotividade.

Tags:

Janeiro 2023