(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: quadro que revela pequenos problemas que estarão afetando sua boa vivência com pessoas próximas. Interesses: mude o modo de agir no trato financeiro. No campo profissional se acentuam pressões e dificuldade na condução de tarefas do trabalho. Vida íntima: emoções mais contidas.

Janeiro 2023