(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje, a influência da Lua em signo do Fogo aponta melhor opção para a boa condução das questões pendentes com pessoas próximas ou amigos. Forte intuição. Interesses: favores e sorte com ganhos inesperados. Planos futuros terão influência no trabalho. Vida íntima: fortes emoções.

Janeiro 2023