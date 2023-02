(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento debilitado por seu comportamento e ânimo inseguro e incerto diante de fatos novos. Interesses: as suas proposições na lida com dinheiro serão acertadas, o que também irá favorecê-lo no planejamento do trabalho e obrigações do dia a dia. Vida íntima: sentimentos expostos.